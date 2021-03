30 de março de 2021

Alcir Martins de Oliveira, mais conhecido como Ciro, juntamente com sua esposa Elsa Oliveira e sua filha Rochelle Oliveira, começaram na Avenida Presidente Vargas, com a loja Xelymavi se mantendo ativo no mercado embasado no carinho e respeito ao consumidor. É proprietário de lojas na Avenida Presidente Vargas, Rua do Acampamento com a franquia da Usaflex e no Shopping Santa Maria. Acredita no comércio local, acreditando que gera diversos benefícios para a cidade, lembrando que os meses de janeiro e fevereiro são de grandes promoções, esperando os novos lançamentos das marcas. Também ressalta que em suas lojas não tem apenas opções para o público feminino, trazendo um tênis que é referência no mercado mundial de conforto e comodidade.