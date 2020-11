Walter Beltrame e Cia Ltda.

5 de novembro de 2020

Esta é a empresa criada pelo saudoso Walter Beltrame na antiga Faixa Velha, hoje Avenida Prefeito Evandro Behr. A partir de 1981 seu filho Valnei e demais familiares acompanharam a evolução, a tecnologia, aas transformações comerciais e tornou-se uma empresa destaque no estado hoje. Inclusive com representações exclusivas de grandes marcas de produtos da construção civil. A loja moderna e prática foi constituída no mesmo local da origem, mas o visionário jovem empresário sentiu o futuro da Avenida Hélvio Basso e ali foi aberta uma grande loja Beltrame Casa Completa. Mas ele pensou também no Bairro Dores abrindo ali a loja Teto e a mais recente é uma loja padrão e modelo na Avenida João Luiz Pozzobon, a Portobello. Completando 39 anos hoje, certeza que o Valnei, sua mãe Valquíria, sua esposa Sandra, a filha Viviane e todos os colaboradores sentem-se felizes pelo êxito das empresas e sobra tempo a ele ainda para estar presente nas pautas de interesse de Santa Maria, bem como ao seu time, Grêmio. De nossa parte obrigado a empresa que está nos dando apoio no Jornal A Cidade há 22 anos e quando lançamos o Programa A Cidade na então Rádio Guaratã em 2001 ele foi um dos participantes e continua até hoje. Sempre é gratificante quando podemos destacar no Jornal A Cidade, no nosso espaço na Imembuí e em nosso site as empresas locais que conquistam espaço com rapidez.

