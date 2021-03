Walter Beltrame e Cia. Ltda.

19 de março de 2021

O nome já menciona o fundador que lá na Faixa Velha de Camobi se instalou na esperança e prosperou, há quase 40 anos o Valnei Beltrame assumiu a direção e apostou na empresa, a cadeia produtiva da construção civil que tem um dos maiores investimentos do nosso município, expandiu e prosperou ajudando as lojas comerciais, sempre acompanhando a evolução da tecnologia. Nesse endereço hoje é um verdadeiro atacadão regional, não uma simples loja, mas o empresário visionário partiu para o Bairro Dores com a loja Tetto Conceito e Acabamento e depois escolheu a Avenida Hélvio Basso para a Beltrame Casa Completa. O último investimento foi na Avenida João Luiz Pozzobom com a loja da marca Portobello Shop, inclusive alguns produtos têm exclusividade de venda no estado, fazendo parte ainda de uma loja em São Paulo com um grupo de parceiros. Ainda sobra tempo para outros empreendimentos, bem como a dedicação para com o Grêmio. Sua mãe dona Valquíria sempre apoia o empreendimento da empresa, assim como a esposa Sandra e a filha Vivian, juntamente com a equipe de colaboradores sempre preparados para atender a todos. Visite as lojas e encontre o que você procura.