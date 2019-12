Viva O Natal

13 de dezembro de 2019

visite o centro durante a noite para contemplar a beleza e os shows, para quem gosta dos corais, no Hospital de Caridade na Presidente Vargas é um festival, ano passado foi sucesso total, assim como será hoje durante a noite, ontem já ocorreu a encenação de natal.

Solidariedade

Neste período é o que não falta em Santa Maria pelo número de voluntários que percorrem a cidade buscando donativos e levando para quem precisa, a Casa Maria Odete que é um projeto do Vitor Moreira e sua família com apoio da comunidade realiza na noite de hoje o jantar Amigos da Transformação às 20h no CTG Sentinela da Querência em Camobi. Contatos pelo 98123-2222.

Final de semana

O calor convida, mas tenhamos moderação no trânsito, principalmente os motoqueiros para evitar sinistros. A semana policial foi grave, chegamos ao 44º homicídio na cidade, sem contar os assaltos. Deixe o carro na garagem e vá de táxi legal, sai bem mais em conta e terá mais segurança. São inúmeros eventos pela cidade, como bares e restaurantes que lotam, bem como os postos que são lotados pela juventude, valorize sempre o que é nosso, vá as compras no domingo a tarde, no último domingo muitas lojas não abriram, é necessário criar a cultura, o povo acaba vindo. Nesta semana os horários serão especiais.