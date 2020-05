Venha a Santa Maria

14 de maio de 2020

Esta chamada veiculamos no jornal e na Rádio Imembuí em nosso espaço e nas redes sociais. Conheça de perto as riquezas e virtudes dessa idosa que completa 162 no domingo, mas só na idade, porque ela é nova, atuante e atenta a modernização. E um dos fatores principais para isso é a juventude que forma à noite uma cidade, evidente que agora não, pois eles estão em casa. Basta olharmos a estrutura noturna que temos a oferecer em todos os segmentos. Vamos comemorar juntos, mas a região central venha para Santa Maria que Nossa Senhora Medianeira vai recebe-los sempre de braços abertos.

Viva Santa Maria: estamos preservando a saúde e a vida, fique em casa, mas a prefeitura e a secretaria de cultura organizaram via redes sociais shows a partir das 19h. junto com sua família assista e aplauda.

Valorize o que é nosso: o Caminhão do Peixe estará em Camobi e na Praça dos Bombeiros, mas não falta pela cidade as feiras regionais do produtor ao consumidor. E para o seu churrasco no domingo, que o tempo estará convidativo passe no Bella Vista Supermercado. E para os restaurantes com toda sua estrutura com buffets e grelhados, vamos inovar, não perca tempo, as pessoas são habituadas a almoçar fora, prepare um marmitex básico com frango ou bife, arroz, feijão e batata-frita, deixe pronto a partir das 11h. Participe das redes sociais e venda, as famílias vão bater palmas. E para as saladas coloque em potes separados. Garante receita e gera empregos.