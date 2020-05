Venha a Santa Maria

16 de maio de 2020

A maior cadeia produtiva que nós consideramos é a da construção civil, quantas pessoas são envolvidas desde o loteamento, na compra do terreno e toda a estrutura envolvida na construção de um prédio, e no final o contentamento que ele deixa para o sonho da casa própria. Nos 50 anos em que estamos aqui acompanhamos a evolução e as transformações nesse segmento, quantas empreiteiras temos, quantas lojas especializadas aqui existem e tem espaço para todos porque tem consumidor. E nos últimos anos o perímetro central que no passado construía amplos apartamentos dada a situação atual foram reduzidos os espaços e os valores que são bem aceitos pelos consumidores pois cabe sempre no seu bolso. E para quem vem estudar facilita ainda mais e além disso a conscientização das pessoas em deixar o carro na garagem, tudo tem que ser no centro.

Pague e leve: é muito simples, sem palavras em inglês. Você liga, faz o pedido, escolhe o que vai consumir, conhece a nossa rede gastronômica e cada um com seu sabor. Ao chegar no estabelecimento estará pronto e você levará para casa o que desejar. Mas os restaurantes, dada a situação atual, principalmente os buffets com seus grelhados que não são poucos devem se reinventar, o principal é manter a qualidade e garantir a praticidade, até criar um padrão do dia ou a sugestão do dia com o básico para um almoço rápido, com batatinha, arroz, feijão e um grelhado a escolha do consumidor. Deixando o marmitex pronto com várias opções para uma, duas, três ou mais pessoas vai dar rapidez ao atendimento. O setor vai se reinventar, o momento assim exige pelo menos até passar a pandemia.

Garis: hoje é a data que marca esses profissionais que mantém a cidade limpa e muitas vezes incompreendidos por alguns moradores. Receberam homenagem ontem pela Sustentare com um café da manhã e o SESC doou kits de feijoada aos colaboradores da empresa.

Jornal A Cidade comunicado



Circulamos hoje, já está distribuído gratuitamente e os leitores podem acompanhar também pelo nosso site as matérias importantes de interesse da comunidade e do aniversário de Santa Maria, com destaque empresarial que também serão apresentadas no sábado no Programa A Cidade na Rádio Imembuí das 10h às 12h. Bem como, a próxima edição vai circular no dia 10 de junho, véspera de feriado de Corpus Christi e Dia dos Namorados. Para quem desejar publicar editais, balanços, convocações de assembleias deixem agendado. Isso é feito em vista da conjuntura econômica atual, mas nossos anunciantes estão sendo valorizados em chamadas diárias na Imembuí, bem como nos sábados e, além disso, em nosso site www.jornalacidade.com em forma de rodízio todos têm espaço garantido. Estamos de plantão sempre e com expediente na sede do Jornal na Rua do Acampamento, 590 ou pelo 55 98407-1000.