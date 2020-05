Venha a Santa Maria

15 de maio de 2020

A comunidade santa-mariense, os aqui nascidos e os que adotaram a cidade e a região central, venham fazer um passeio e compras e valorizar o que é nosso já que não pode ir a Riveira pelo valor do dólar. Temos muito a oferecer, venha contemplar as virtudes desta idosa com 162 anos e para quem faz tempo que aqui não vem, vai notar a diferença de suas inovações, principalmente o número de concessionárias e revendas de carros, você pode escolher à vontade e o que não falta são inovações e condições de venda, o que a Pampeiro Volkswagen está anunciando em valores e condições nas redes sociais impressiona. Acompanhe sábado das 9h às 10h, Pampeiro ao vivo na Imembuí, é certo que você vai querer ir até lá conhecer as condições de venda. Só para lembrar o comércio aqui abre das 9h às 17h.

Valorize o que é nosso: o Caminhão do Peixe estará em Camobi e na Praça dos Bombeiros, mas não falta pela cidade as feiras regionais do produtor ao consumidor. E para o seu churrasco no domingo, que o tempo estará convidativo passe no Bella Vista Supermercado. E para os restaurantes com toda sua estrutura com buffets e grelhados, vamos inovar, não perca tempo, as pessoas são habituadas a almoçar fora, prepare um marmitex básico com frango ou bife, arroz, feijão e batata-frita, deixe pronto a partir das 11h. Participe das redes sociais e venda, as famílias vão bater palmas. E para as saladas coloque em potes separados. Garante receita e gera empregos.

Saudar Santa Maria: sabemos quantos talentos musicais por aqui residem. Quem sabe lá através das redes sociais e da mídia em geral a prefeitura organize para o final da tarde de domingo o parabéns a você, cada um do seu apartamento, sua casa, sua sacada e seu pátio saudando como puder. E com um caminhão de som com uma serenata pelas ruas da cidade durante 60 minutos. Seria uma forma diferente para saudarmos a nossa Santa Maria em que temos inclusive o privilégio de estar aqui conosco a padroeira do estado Nossa Senhora Medianeira.