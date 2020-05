Vem aí a Cyrillinha

21 de maio de 2020

Empresários bem-sucedidos, visionários do futuro, Marquezan, o Tonho e o Lairton, durante 10 anos planejaram, investiram e transformaram, mas mantiveram o prédio original na Marechal Deodoro e por trás dessas paredes as pessoas não fazem ideia do quanto foi investido em qualidade, praticidade e modernidade. A cidade deve agradecer aos empresários por esse empreendimento, afinal de contas ela nasceu aqui e depois de uma trégua está voltando para abastecer os consumidores santa-marienses. Como é agradável para mim que sempre valorizo o empresário e a produção e seu lado positivo e visitando hoje rapidamente a indústria, esperava sim ver uma empresa moderna, mas não do porte que foi preparada pelos empresários. É gratificante publicar nas redes sociais e falar em meu espaço no sábado na Imembuí sobre essa indústria que já está produzindo e que em breve chegará ao consumidor. Com isso devemos valorizar o resgate da história da Cyrillinha. Imaginem o quanto as crianças vão se deliciar com esse produto e ainda mais aqueles que conheceram lá no passado esse produto. Sei que não foi um caminho de flores para chegarem até aqui, mas compensado pelo poder divino em poder entregar para a região central uma indústria dessa grandeza com geração de empregos, de impostos e alegria para os consumidores.