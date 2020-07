21 de julho de 2020

Após o Dia do Amigo uma data celebrada e memorizada por todos pela importância em termos um amigo, o qual não visa interesses pessoais, se aproxima para ser parceiro nos momentos agradáveis e consolar nas tristezas. O mundo mudou, as pessoas precisam se adequar a realidade atual. Está difícil de conter a multidão para que adote a prevenção, pois a gente só lembra quando aperta o sapato, se acontece com os outros eu estou fora disto e o coronavírus pelo que se percebe não escolheu quem atingir. É triste quando alguém baixa hospital saber que não terá despedidas e que até o velório foi encurtado. É o momento de repensar quantos assuntos deixaram de ser resolvidos, quantos problemas e transtornos vão causar no seio familiar e pelo volume de vítimas. É comum vermos em vida famílias unidas, coesas, mas quando alguém parte para o outro lado acaba o passado, se pensa no presente e aí começam as intrigas na divisão do patrimônio. Não existe tolerância, alguns não querem nem saber a união que existia entre as partes, a confiança mútua e o trabalho sério e dedicado. Os que aqui permanecem geralmente não chegam a um bom termo e acabam caindo na justiça, gastando patrimônio que foi deixado e não chegam a um acordo. Acho que a pandemia veio para pôr limites, acabar com a ganância, o ódio, a inveja, o poder e o jeitinho brasileiro. Novos tempos teremos pela frente, vejam o quanto as empresas se adequaram para poder abrir as portas totalmente equipadas com sinalização, álcool em gel, máscaras, número reduzido de pessoas e assim deverá ser o nosso viver de agora em diante, ter o suficiente para viver, mas aquela fartura do ganho fácil chegou ao final. Invista no que e onde quiser, mas sempre com patrimônio adquirido com lealdade e trabalho. A lição foi dada, temos muito pela frente pelas estatísticas e precisamos deixar passar o inverno e quando setembro vier não perdemos a esperança de que tudo passará, mas as facilidades e bondades do passado já foram, estamos em outro momento. Viva a vida com dignidade, solidariedade acima de tudo. Festejamos São Cristóvão nessa semana, que carregou o Menino Jesus nos ombros, vamos pedir intercessão e rezar para todos aqueles que dirigem e que estão no dia-a-dia nas rodovias.

