Valnei Vieira

9 de dezembro de 2019

Jovem empresário de São Borja no ramo de baterias que elegeu Santa Maria para se estabelecer, no dia 8 comemorou 54 anos de empresa focado neste ramo e qualificado com tradicionais marcas tornou-se uma referência em termos de assistência e material que comercializa. Ele é uma pessoa integrada com a comunidade e na semana foi reeleito presidente do conselho das Dores, ali está há muitos anos e sabemos o potencial que hoje é o clube no Brasil pelo quanto valoriza seu associado. Pouco mencionado, mas foi o intermediário que conseguiu junto a família Schons a doação da área onde hoje está o Hospital Regional com seu prédio pronto, agora sinaliza que vem 36 milhões para equipar o estabelecimento. São poucas as firmas e empresas que conseguem chegar nesta idade se mantendo no mercado, por enquanto a bateria é a peça fundamental para um veículo. A empresa está na Avenida Medianeira, 926 ou pelo 3221-7383.