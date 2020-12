Universidade 60 anos

14 de dezembro de 2020

Do sonho de empreendedores que visavam um futuro promissor para nossa cidade foram 30 anos para que José Mariano da Rocha Filho, de volta de Brasília desembarcando do avião de braços abertos (foto abaixo) trazia a boa notícia, a criação da primeira universidade pública do interior do Brasil em Santa Maria, foi em 14 de dezembro de 1960. Não foi tão fácil assim, é bom voltar ao passado, desde o início da construção do Hospital de Caridade em 1898, posteriormente a Escola de Enfermagem na Presidente Vargas, o que aconteceu lá por 1930 e a partir desse momento o trabalho intensificado por homens visionários sabedores de que a educação era e é tudo o que o Brasil precisa. Sem tecnologia, com poucos recursos, mas o grupo foi à frente e partir de 1955 começou a deslanchar e o que não faltou também foram as viagens do saudoso professor para o exterior onde ia formar parcerias e buscar recursos. Quantos fundadores que iniciaram, hoje estão aposentados devem recordar-se e quem leu o livro do saudoso professor Isaía que relata a criação da Universidade Federal e teve o cuidado de registrar curso por curso até 1970 com o nome de professores e alunos, e como a universidade foi se formando. Os jovens universitários de hoje muitas vezes passam seis anos dentro da instituição e não são informados sobre como ela surgiu e quem trabalhou nesse sentido. E quem lá está há muito tempo acompanhou dia após dia o crescimento, os investimentos e o quanto ela é útil não só para a região central, mas para todo o país. É difícil chegar numa cidade e não encontrar alguém que aqui estudou e morou. E ela foi o caminho aberto para o surgimento dos cursinho pré-vestibulares, qualificação na rede escolar de ensino, bem como às faculdades hoje aqui existentes. O reitor pensou em tudo, basta vermos a gama de cursos lá existente desde o início. Em 1965 criou o Parque de Exposições com o objetivo de mostrar a produção agropecuária da nossa região através de exposições, lamentavelmente hoje, tornou-se um centro de residências. Quantas cidades emancipadas, algumas há mais de 170 anos e não chegaram a metade do que Santa Maria conquistou, uma cidade em expansão, moderna, revitalizada e com um futuro promissor pela frente. Não é por nada que acolhemos aqui o segundo maior efetivo de militares do Brasil. Porque Camobi cresceu tanto? O investidor sentindo a necessidade da logística para atender os colaboradores e estudantes da universidade e com essa semente foi implantada em 1971 a Base Aérea, e a partir de 1970 dia após dia sentimos o crescimento do bairro Camobi em todos os setores.



UFSM: durante a pandemia neste ano com aulas remotas, sem atendimento presencial, mas a instituição não parou. É seu atual reitor Paulo Burmann, e ao festejar 60 anos ela conta hoje com 265 cursos, 2.033 docentes, 2.651 técnicos administrativos em educação e 27.615 estudantes. É importante salientar sempre que todos os departamentos são essenciais, principalmente o Hospital e o serviço relevante que ele presta não só local, mas para toda a região central, é uma grande empresa focada na saúde.

