Uma data para os imigrantes

18 de junho de 2020

Japoneses: os imigrantes chegaram no Brasil em 1908. Nessa época acabavam ficando em São Paulo ou no Paraná para trabalhar nas lavouras de café. Alguns descontentes foram em busca de outros lugares no Brasil. Entre 1956 e 1963 desembarcaram no Rio Grande do Sul um total de 1.786 imigrantes japoneses. Aqui em Santa Maria foi em 1958 que 17 famílias japonesas chegaram, elas haviam sido trazidas primeiramente para Uruguaiana para trabalhar em uma fazendo de arroz, mas com as más condições de trabalho romperam contrato e se dispersaram chegando até aqui. Entre elas estava a família de Toyoko Yamamoto (foto acima), ninguém sabe quem é, mas se chamar por Dona Maria todo mundo a conhece. Começou como feirante e em 1970 iniciou o trabalho com flores, festejando agora neste mês 50 anos no ramo de floricultura em nossa cidade. Hoje a Floricultura Yamamoto dirigida pela Dona Maria com a presença dos filhos Davi e Angela, é a mais antiga da cidade, foi avançando e acompanhando a tecnologia e o principal, mantém a credibilidade na Região Central. Só ela sabe quantos eventos atendeu, quantos buquês de flores foram entregues fica na Serafim Valandro, 835, quase na esquina com a Bozzano ou pelo telefone 3027-3133. Fica a homenagem a essa família que acompanhamos há 50 anos. Santa Maria juntamente com outros municípios do estado como Porto Alegre, São Leopoldo e Gravataí, se destaca pelo número de japoneses que em sua maioria se dedicam a hortifruticultura e à floricultura. O país que mais abriga imigrantes japoneses é o Brasil.

Semana do Migrante: na terceira semana do mês de junho é celebrada no estado a Semana do Migrante, indo ao encontro do que se promove também no país. Este ano de 14 a 21 de junho a iniciativa trata sobre ‘Migração e acolhida’ com o lema ‘Onde está teu irmão, tua irmã?’, em função do cenário de crescentes fluxo migratórios, da crise sanitária e social que se intensificou para a população migrante no Brasil, com a pandemia do Covid-19. Em sua 35ª edição a semana continua mobilizando pessoas, grupos e comunidades para ações que promovam a acolhida, integração, defesa de direitos, além de partilha no campo das experiências sagradas e multiculturais. Este ano a Semana do Migrante acontece a partir da integração das diversas organizações que atuam no cuidado humano, na atenção pastoral e na defesa de direitos da população migrante no Brasil em uma programação com celebrações e lives. Não só nesta semana, mas durante todo o ano devemos lembrar sobre quem faz Santa Maria seguir em frente além dos santa-marienses, aqui recebemos inúmeros imigrantes que se instalaram e empreenderam, temos japoneses, alemães, portugueses, espanhóis, libaneses, italianos, haitianos, senegaleses e tantas outras etnias que fazem Santa Maria ser a cidade da cultura e que acolhe bem a todos e incentiva para que cresçam e se desenvolvam na cidade.

Químico: nessa data em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek promulgou a Lei Mater dos Químicos e assim se tornou também o Dia do Químico. A data homenageia o trabalho, muitas vezes anônimo, que esses profissionais desempenham na adequação da Química à solução de problemas tecnológicos e que impulsionam os centros de pesquisas químicas e universitárias no país. Eles também propiciam que produtos como medicamentos, alimentos, produtos de higiene e limpeza sejam fabricados com melhor qualidade para a saúde do consumidor e também para minimizar os impactos ambientais. Em Santa Maria temos inúmeros profissionais em função dos cursos existentes nas universidades públicas e particulares sejam de Química, de Engenharia Química, Química Industrial, Engenharia de alimentos, entre outros.

Construtora Jobim: esse é o Colégio Centenário e a Construtora Jobim vai reconstruir a outra parte, que foi consumida pelo fogo, como era antigamente. Neste sábado será sorteado o Porsche Boxster entre os compradores de imóveis do empreendimento Espírito Santo.

Formação pedagógica: os professores da rede municipal do município e educadores da cidade estão com suas atividades paralisadas e alteradas durante a pandemia. Dessa forma, a prefeitura realiza durante todo o mês de junho e enquanto as aulas estiverem suspensas atividades por meio de webconferência com os profissionais. O objetivo é manter a formação pedagógica dos docentes.