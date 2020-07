Um até breve

18 de julho de 2020

Jornal A Cidade até breve: vamos confirmar a circulação para o dia 6 de agosto. E com isso estaremos homenageando os pais, data comemorada no dia 9. Fortaleça sua marca, sua produção e sua loja. Além do jornal impresso lhe oferecemos aqui uma página diária em nosso site www.jornalacidade.com com matérias locais e anúncios dos investidores, bem como no Facebook e o nosso espaço na Rádio Imembuí com três citações diárias de segunda a sexta às 10h30, às 14h45 e 17h30 e nos sábados duas horas ao vivo e com live dos estúdios da pioneira. Venha você também para fortalecer o nosso trabalho e a forma como valorizamos a cidade que nos acolhe. Editais, balanços e mensagens saudando os pais não deixem para a última hora, planeje e converse conosco ou nos visite na Acampamento, 590.

ATC: o clube das raquetes, mas muito mais do que só esporte, o investimento beneficiando todos os associados, até CTG está à disposição dos frequentadores e os grandiosos eventos que forma ali realizados e agora estão em recesso. Jovens vindos da capital que não tinha para onde ir em 1917 projetaram e criaram o ATC e de lá para cá o que ao faltou foram investimentos e gestores fazendo com que o clube seja destaque no interior do estado. Uma extensa programação a partir de hoje foi projetada.

Estação 101.9: são as músicas de 1960 a 2020 com uma qualidade musical. Diego Fachini apresenta das 19h às 24h na Imembuí todos os sábados. Para quem gosta de música antiga e está em casa é a hora adequada. Quero agradecer o espaço que me concedeu no último sábado para a celebração da missa. E hoje ele comemora o seu aniversário.

Gastronomia: final de semana fique em casa mesmo com temperaturas elevadas, vamos evitar a mudança da bandeira. Pelo que a mídia vem divulgando a situação vai se agravar. É melhor estarmos assim do que com tudo fechado. Vivemos em pleno inverno e já percebemos o quanto foi frio na semana. Por isso, a tele-entrega funciona muito bem durante o dia e a noite. Evidente que cada setor dentro do seu padrão. Churrasco ao meio-dia e à noite é na Tertúlia com buffet e rodízio. Buffets e pizza a noite com rodízio é na Bella Trento. Pague e busque ou peça na Pizza You. Casa do Pastel no local ou por tele-entrega. Vera Cruz à la carte ou o galeto no local ou por tele-entrega, esse serviço eles prestam há mais de 30 anos foi o primeiro a oferecer tele-entrega. Ravanello Restaurante com buffet ao meio-dia e você ainda pode levar o mocotó ou mel para casa ou pedir por tele-entrega. Na Bovinu’s buffet e grelhados e no domingo churrasco para levar para casa, é bom sempre fazer o pedido. A Estância do Minuano por enquanto serve marmitex de segunda a sábado e para o dia 9 de agosto está programado um almoço para os pais com número limitado de pessoas, faça a reserva para que o Luiz Carlos Brum possa planejar seu almoço.

