Um 17 de março de 1998

17 de março de 2021

Do sonho a esperança tornou-se realidade. Criei e lancei o Jornal A Cidade que completa Hoje 23 anos. uma quarta-feira triste pelo fim da impressão do jornal, mas contente por parte do meu dever cumprido com Santa Maria. Foram 23 anos dedicados ao trabalho com ética, imparcialidade e mesmo diante de tantas críticas e muitas vezes pouco apoio nunca deixei de valorizar o empreendedor, o empresário, o setor produtivo e as empresas. Quando alguém lança uma semente e chega seu término depois de germinar não é fácil pelo que foi construído e acima de tudo a amizade conquistada e a credibilidade, isso não tem preço de compra, foi tudo pelo trabalho mesmo. Com a verdade caminhamos longe. E a alegria minha nesse dia é no jornal impresso que encerra suas impressões com ficha limpa, nenhum credor a espera de receber, lá mesmo na Gráfica Jacuí foram 23 anos de lealdade e os compromissos satisfeitos conforme o combinado. Santa Maria merece muito mais do que dois jornais pelo seu potencial, mas o momento é de mudanças, a tecnologia criou o hábito da internet, mas ela avançou tanto que acabou com grandes jornais, mas não conseguiu ainda remover as publicações legais que só têm valor no jornal impresso.

Sou grato nesta quarta-feira a todos aqueles que nos deram apoio para chegarmos nesse dia e nesse encerramento. Alguns como a AM Brum, entre outros desde a primeira edição. A minha gratidão nesta edição foi de ter citado dezenas de empreendedores que ao longo desse percurso estiveram com a gente no jornal impresso. Mas eu estou na batalha, continuarei retribuindo à cidade que me acolhe há 51 anos pelo quanto as portas se abriram para a família Roveda, a gente fez muito, mas nunca tanto quanto recebemos.

E agora que já estamos há alguns meses com o site www.jornalacidade.com e o Facebook Roveda Valdemar com informações diárias vamos aprender um pouco mais e com maior alcance. E enquanto a direção da Rádio Imembuí permitir lá estamos desde 21 de abril de 2001 completando agora 20 anos de espaço em rádio com citações diárias dos investidores e aos sábados das 10h às 12h. queremos voltar ao passado também com nossas transmissões externas diretamente das empresas. Dada a pandemia passamos a transmitir direto dos estúdios. Espero contar com o apoio de todos os investidores que querem o bem comum, o progresso do município que é sede da padroeira do Rio Grande do Sul, Nossa Senhora Medianeira.

Nesses próximos dias vamos veicular a edição deste 17 de março de 2021, bem como algumas fotos que publicamos nesse percurso.

São Patrício: é a sua festa hoje. O símbolo do verde, o mundo e a juventude comemoram essa data (não nesse ano), pois ele é o patrono da Irlanda por ter levado aquele país o catolicismo. Mas aqui em Santa Maria já tem empresa vendendo cervejas verdes para marcar a data. E queremos também nesse dia homenagear pessoas que comemoram seu aniversário, entre tantas.

Maria Helena Sarturi, esposa do Sergio, presente sempre na Sercimaq que anuncia conosco desde que abrimos o Jornal e também no programa na Rádio.

Fatima Schirmer, esposa do vereador da capital Cezar Schirmer, o casal faz parte do grupo de amigos especiais do Jornal A Cidade homenageados em nossos jantares. Na foto de arquivo juntamente com o casal Angela e Luiz Marchesan.

O nosso abraço também ao Luiz Carlos Oliveira, Franciele Roveda Maffi, Ruben Fogaça e tantos outros.

Serviço: preferência universitários com prática em digitação, redes sociais e bom português. Tratar pessoalmente aqui no Jornal, na Rua do Acampamento, 590 das 13h às 17h.

