Um 10 de dezembro histórico

10 de dezembro de 2020

Para o estado por ter sido inaugurada em parte, 95% a Ponte do Guaíba, que vai beneficiar também Santa Maria para quem for pela 290. Um ato político, mas de grandeza e virtudes para o estado. Fiquei impressionado pelos conhecimentos técnicos do ministro dos transportes Tarcisio de Freitas, pelo quanto conhece as obras do nosso estado e o que vem pela frente em investimentos, inclusive ele disse mais que em 2021 inaugura a travessia urbana local. E o presidente Bolsonaro destacou o que foi dito quando assumiu de que daria continuidade às obras paradas. E o que falta para concluir os 5% é o assentamento para 500 famílias que residem no local. Na mesma viagem o presidente inaugurou também mais um trecho de Porto Alegre a Pelotas. Visitas assim são importantes, inclusive obras muito mais. O governador ontem determinou estudos para duplicação da Faixa Nova. Vamos ficar atentos para esse projeto.

Direitos humanos: hoje é a data comemorativa, mas devemos refletir sobre nossa constituição que tem mais direitos do que deveres. Pelos erros cometidos, pela criminalidade o condenado tem seus direitos e quais são seus deveres perante a nação? Concordo plenamente com a lei, mas deveria ter outra abrangência. Comemoramos a liberdade que possuímos. E para quem faz a trezena a Santo Antônio e cada dia lê uma mensagem, hoje o texto é de suma importância para refletir. Nos sermões de Santo Antonio diz o seguinte ‘todos aqueles que cuidam da informação sintam a grave responsabilidade que tem diante da sociedade e que procurem sinceramente a verdade e acima de tudo o respeito pela pessoa’. Reflitam nesse dia 10 sobre esse assunto.

Palhaço: o artista que nunca sai de cena, ele entretém as crianças e leva alegria. Hoje ele festeja o seu dia.

Coronavírus: certo o governador do estado em pedir ao presidente para que centralize a campanha de vacinação. Os gaúchos estão sintonizados com o Planalto e o Ministério da Saúde, mas a situação é crítica no estado e por toda parte, mesmo com a temperatura elevada parece que o povo perdeu o medo e só vai sentir quando estiver ou conseguir um leito. Mantenha o distanciamento, use máscara e fique em casa.

Gesto de grandeza: as empresas aéreas entre elas a Azul vão transportar a vacina gratuitamente. É a solidariedade, evidente que contornando o coronavírus aumentará o transporte aéreo. É bom registrar que na semana reiniciaram os voos de Santa Maria até a capital pela Azul.

