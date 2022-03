ULTIMA SEMANA DE MARÇO- JORNAL A CIDADE:

28 de março de 2022

ULTIMA SEMANA DE MARÇO: Que final de semana. A mídia policial local falta espaço para divulgar tantas ocorrências policias, para onde vamos?! E não sinto qualquer movimento na república de Brasília para mudar as leis penais para mais rigorosas. E como é comum em nossa cidade, menores armados, pais sem emprego, sua profissão é o crime. A polícia faz o trabalho de recolher os jovens, levar para a dp e pelo direito do infrator menor, é entregue aos pais. Desmoraliza até o policial. Quero tocar em um assunto grave, mas no Brasil existe a pena de morte, alguém vai negar?! Só olhem a parte policial na mídia nacional. O tribunal de julgamento das facções, é infrator, a morte é certa. Entre tantos fatos que vi na semana, um casal no centro do país, um casal foi atacado por marginais e quando viram e um deles policial, comparsa do outro. Executaram o marido ao lado de sua namorada. Isso não é pena de morte?! Enquanto isso, nacionalmente só se fala em eleições, e nesta última semana só se fala nas siglas dos candidatos. E quem viu o show em São Paulo, propaganda política, o que não pode. Alguém acha que político paga multa?! Só no papel, é as fragilidades das leis brasileiras. Não protegem o investidor, trabalhador, que pela Constituição só tem direitos, mas deveres desconhecidos. Mas o sujeito, mata alguém condenado a 10 ou 15 anos, mas vai em liberdade em seguida na sua atividade criminal. Quantos acorrentados já foram flagrados agindo. Daqui a pouco o povo perde a paciência e começa a praticar. Por aqui, tudo é praticado, mas mais grave atacando jovens e idosos, eu sei do esforço da polícia civil e militar, mas a lei atual é contra eles. É muita bondade com os marginais, até para ver a família eles podem sair para usufruir. Eu acho que enquanto não derem trabalho a criminalidade, continuaremos assistindo e vendo total brutalidade. Quando alguém chegar pedindo votos pergunte sobre as leis. E verifique qual trabalho do sujeito diante disso. Veja o contrabando que é encontrado nas estradas. Um desafio para polícia. Essa é minha opinião, noticia triste. Onde mais um homicídio fez parte do boletim policial, e quantos jovens pelo ganho fácil perderam a vida.

A SEMANA PARA REFLETIR: O final de março. Os mais idosos comentem com os jovens sobre a turbulência do país até 64, fale a eles também sobre de 85 até o presente, éramos felizes e não sabíamos. Menos para aqueles que andavam contramão, para quem trabalhava, investimentos, pessoas de bem, paz e cresceram. Vejam quantos direitos criados desde lá. Até dinheiro público para representantes. Quem quer ser político pague suas contas e não com dinheiro do povo. Essa é minha opinião.

A DENGUE: A mídia no estado vem alertando as pessoas para evitarem o lixo, agua parada e algo mais, em alguns municípios a situação é gravíssima, e pelo visto na semana não teremos chuva, motivo maior para as larvas reproduzirem.

GOVERNO DO ESTADO: A semana deverá renunciar segundo ele e ficando de plantão até as comissões decidirem o que vai acontecer. Mas o que me chamou tanta atenção essa semana foi de onde chegou tanto dinheiro para o estado, foi a população dos gaúchos pagando seus impostos ou estava no porão do Piratini. A mídia divulgou essa semana que vai ser doado muitos milhões para recuperar a rodovia federal. É muito duplicar de Santa Maria a Tabaí. E ninguém faz perguntas. E entre as rodovias beneficiadas temos a BR 290, a 214 e várias outros. O que faz uma campanha eleitoral?! Os governos se mexem. Mas nessa semana, fique atento as mudanças e trocas de siglas.

O NOSSO CENTRO: Pelo que a mídia vem divulgando, novo projeto será apresentado e nova licitação, ou seja, a nada ocorrerá esse ano. Falta buscar parceria e quem sabe meu sonho seja realizado, uma rua coberta, na Dr. Bozzano, na Rua Dr. Isaias, e no encontro de políticos, mas não agora, e sim no passado. E agora, vamos mudar de endereço, no hall de entrada do Espirito Santo, com as quatro torres, até uma capela para você rezar no fim do dia, uma capela sem portas, quando chegar visitas, mostre a a beleza que o Jobim fez na cidade.

TURISMO: Estamos só na espera que aconteça. Viram a multidão no show na sexta-feira. Na certa levaram mais de R$ 100 mil, fora cache. Isso se chama turismo organizados. Os hotéis faturaram, restaurantes, por isso digo, entregue para a iniciativa privada a vila Belga, a Gare que aí as coisas vão acontecer. Amigos que foram no Recanto do Maestro ficaram apavorados pelo movimento gastronômico, faltou espaço, quem promove?! Setor empresarial.

PRÉ-CANDIDATOS: Já fazem campanha abertamente, mas algumas siglas não conseguem se entender entre eles, imagine depois já estando no poder, as brigas para conquistar empregos. Sempre disse, o Brasil merece uma econômica única, uma eleição única, e fora as mordidas que os candidatos chegam nas empresas pedindo ajuda. Isso faz parte da constituição que dos direitos e poucos deveres.

CAMPEONATO GAUCHO: O movimento com o campeonato de sábado, hotéis, restaurantes, tudo movimentadíssimo, o Ipiranga trabalha com afinco? Sim, por isso o êxito. Imagine sábado em Porto Alegre, quantas pessoas lá estarão. Mas o exterior merece o título e deve mostrar como se faz, enxuto.

DINOSSAUROS: Na região central, é região principal. E na minha pesquisa, tudo começou na mata, esse distrito criado em 1931, subordinado a São Vicente do Sul e em 1994 tornou-se município. Mas a 4ª colônia também desponta como o grande centro dos dinossauros.

MARÇO MÊS DA MULHER: Eu convido as mulheres que o Jornal a cidade homenageou de 2009 a 2012, quantas delas com jovens estudantes, e agora exercendo algumas atividades pela cidade e hoje a maior parte casadas e sucesso total nos empreendimentos. Gostaria que enviassem para mim a foto atual com sua família para nós prestarmos homenagem à elas. São conhecidas na cidade, mas mérito a elas pelo quanto cresceram e conquistaram espaço na comunidade. Quero citar alguns nomes, a Daniela Mosser da Piscinas Brasil, a Cintia da SerciMaq, a Lisiane e Fabiane da Beliva, A Fabiane Ramos da Labivida, a Jucemara da Pro Áudio, a Paula do Ponto da Dieta, a Paola Beltrame, da casa de audição, a Lisete Frohlich, a Ana Toniolo, a Marilia Chartume, a Suzana Bianchin da Cerrito, a Cristiane Saccol da Randon, a Lais Saccol da Lilica e tantas outras. Envie para esse e-mail, quem puder enviar pelo Facebook ótimo, a foto com a família.

QUESTÕES PENDENTES: Venho sendo indagado várias vezes por alguns fatos locais, primeiro, onde está a estrutura da antiga Rua 24 horas?! Segundo, a ponte metálica da BR 158. Terceiro, o prédio da Rio Branco, vão reavaliar ele para vender?! Quarto, cidade dos meninos, aqui cheguei em 1970, conheci o colégio de aprendizado profissional, quantas crianças ali aprendendo, a pandemia ali prejudicou os empreendimentos, qual a real situação hoje?! Os empresários não vão tocar os projetos, é uma ara nobre e de muita utilidade. O parque Palotti, uma doação dos Palotinos a prefeitura, no seu arredor encontramos, o hospital são Francisco, a congregação Schoenstatt e Apusm, pelo que me conta é uma área nobre, da prefeitura, é chegada a hora das quatro entidades serem convidadas e construir e administrar o parque, pista de caminhada, bons restaurantes, ele é útil para todos ali, hospital tem muitas visitas, e circulam 2.000 pessoas por dia ali. É necessária uma liderança fazer a frente e construir ali. Nada cai do céu, executivo deve levantar abandeira para que alguém construa o parque. E a perimetral 392, a Corsan queria pagar, será que pagou sua parte! Ela faz falta. Pois a parte sul cresce mais que o esperado. Essas questões me perguntaram e eu estou passando a vocês para que me prestem informações.

PROGRAMA A CIDADE: Próximo sábado já ingressamos em abril, o mês com 4 sábados, 5 domingos e feriadão de pascoa e dia 21. Tem gente que viaja na quinta-feira santa e volta somente dia 25, mas os compromissos não tem férias nem passeios, fim de mês virou, tem que pagar o que você assumiu, aja produção, e nós estaremos sábado dia 2, ao vivo, diretamente da Pioneira, dando início ao mês de Abril, do qual esperamos uma trégua entre Rússia e Ucrânia, e que venha chuva ao nosso estado que tanto precisamos, obrigado a todo aqueles que nos dão suporte para mantermos nosso espaço na Imembuí e nas redes sociais e agora no dia 21 marcamos 20 anos de espaço de rádio. E na quinta-feira dia 31 acompanhe nas redes sociais minha opinião sobre 64, cada um de nós temos nossa opinião e podemos nos manifestar, por enquanto.

RUSSIA: Na Rússia um sacerdote pedindo paz entre os países e naquele momento uma pomba branca surgiu, dá para meditar, se ela foi solta ou enviada pelo dom divino. Tudo pela paz gente.