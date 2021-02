Última semana de fevereiro

22 de fevereiro de 2021

Boa tarde, estamos elaborando a última edição do Jornal A Cidade impresso para o dia 17 de março quando marca 23 anos e nesse formato não vai circular mais, mas com maior alcance em nossa página diária, siga-me Roveda em Santa Maria pelo site www.jornalacidade.com. Quero dizer que o jornal não termina, ele vai se manter e além do site no Facebook/Roveda Valdemar e em nosso espaço aos sábados das 10h às 12h na Rádio Imembuí, 101.9. E os anunciantes não tendo a mídia impressa são beneficiados com maior alcance com três citações diárias de segunda a sexta-feira às 10h30, 14h30 e 17h40, aqui são citados os anunciantes que dão suporte para estarmos aqui e nos aniversários das empresas dos anunciantes sempre destacamos a data festiva com suas novidades. Esteja conosco até dia 17 quando faremos um agradecimento especial pelo apoio recebido no jornal impresso. Guarde sempre essa marca Jornal A Cidade e Roveda em Santa Maria e siga diariamente as suas pautas.

Bandeiras vermelha e preta: não vamos culpar as autoridades, se a situação se agravar mais do que está o povo vai cobrar que os governantes são culpados. Também não é culpado o setor comercial que se preveniu a contento cumprindo as leis. Quem deveria ser punido rigorosamente é quem promove festas e desobedece as leis, mas a lei é muito leve. Vejam o que aconteceu no estado e por toda parte, não existe conscientização nos agrupamentos para beber, cada um escolhe o que quer, quem lá foi os pais deveriam saber onde estão os filhos e com quem e aos jovens que querem sair conscientização. Não será a vacina que vai resolver, ela vai amenizar, mas será sim o comportamento de cada um. Quem esteve retido ou hospitalizado sabe o drama que é o coronavírus, sem levar em conta os prejuízos causados nas famílias e empresas também. Sinaliza de agora em diante a situação mais grave, tudo depende de cada um de nós. Faça sua parte, aproveite a Quaresma e mentalize sobre Fraternidade e diálogo, converta alguém e facilite para que ele respeite as orientações das autoridades. Santa Maria diante da gravidade existente escapou na sexta da bandeira preta, alguns queriam a volta da bandeira laranja, deixe assim que está bem. Quanto à volta às aulas caberá ao governador, ao prefeito e aos colégios em sentirem se o clima é favorável ou não. Vamos viver a partir de hoje uma semana, recolha-se em casa, evite aglomerações e se puder reze. Na Sexta-feira acompanhe a Via Sacra, inclusive na Paróquia da Ressurreição e lá está ao lado a Gruta Nossa Senhor ade Lourdes, peça a ela a sua intercessão pelos idosos e pelos enfermos e lá também temos Nossa Senhora da Saúde a qual devemos invocar sempre, principalmente agora, às 16h no dia 26 ocorre a Via Sacra nesta paróquia.

Parabéns a todos aqueles que fazem aniversário neste dia. São tantos amigos em Santa Maria e estendo a todos. Cuidem de si, da família e dos outros.

Escola de Sargentos das Armas: abrace essa causa numa corrente positiva. Será que as cidades candidatas têm tantos quartéis como Santa Maria e estrutura semelhante a nossa, com uma área nobre para construir e ampliar, construtoras que podem construir prédios com rapidez? Vamos apostar nesta esperança que ela virá.

J.R. Guzzo: quem leu deve estar pensando igual a mim sobre seu comentário domingo na Zero Hora, sobre a conjuntura em Brasília, com muita propriedade. Vale a pena saber os meandros da capital federal leia o artigo desse escritor.

Deputado detido: mais de 300 colegas votaram a favor de mantê-lo detido no quartel. Depois comentam tanto da ditadura de 1964, o que vivemos agora? Gostaria de saber se alguém divulgasse do atual parlamento brasileiro quantos parlamentares têm processo em andamento no STF como suspeitos de algum ato? Informem ao país.

Generais: que bom que mais um assumiu a Petrobras e um santa-mariense já na reserva assumirá a Itaipu. Para quem não sabe para chegar ao posto de general tem várias fases e muito estudo, não chega lá por acaso. Ele é preparado militarmente e também civilmente e sabe tudo o que se passa no país. É a qualificação no setor público. E aos poucos o presidente consegue eliminar o apadrinhamento. O Brasil precisa caminhar para um futuro grandioso e próspero.

NEGÓCIOS:

