4 de outubro de 2021

O mês do turismo: Por quê a data certa do dia mundial do turismo é 27 de setembro, quando nessa data eram realizados os grandes jantares e cada restaurante preparava o seu prato predileto. Agora mais de 20 restaurantes locais e seus estabelecimentos estão produzindo pratos especiais prontos para o consumo. Procure saber quem está conveniado a Ahturr e peça o prato da promoção do mês. Turismo gente, é o ingrediente maior que move uma cidade, é uma indústria sem chaminé, gera emprego e o principal, serve para manter a máquina pública. E muitas vezes o empresário sofre para burocratizar seu empreendimento. E muitas vezes não leva em conta a importância que ele tem para o município. Vamos começar a olhar diferente os segmentos, sentiram agora na pandemia na ausência das aulas presenciais, os estudantes, que falta fizeram, pois junto com eles tem a família, mas chegando aqui as pessoas não gostam de ver lixo atirado pela rua, pedintes pelas esquinas há muitos meses e ninguém faz nada. Por que a região da serra, B. Camboriú e outras cidades se prepararam e hoje é só sorriso pelo faturamento diário. Nós temos todos os ingredientes para investir nos segmentos, mas enquanto houver ganancia pelo poder, não dialogar, não ouvir as pessoas, desburocratizar o setor público. Hoje é mais fácil você comprar uma assadeira e colocar no canto da calçada e assim, passar a vender seus assados. Portanto, essa semana que considero o mês bom, pois teremos visitantes. Vivemos a semana da feira do livro, do Feicoop e do feriadão do dia 12, que muita gente vai perguntar e nem sabe do que se refere. Portanto, colabore e não espere pela Prefeitura e compartilhe as obrigações da ia pública.