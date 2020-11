10 de novembro de 2020

Deste cereal o quanto ao longo do tempo foi criado, industrializado, mas ninguém esquece o pão francês cedo da manhã. A riqueza dos países que produzem o trigo, nós com tanta terra, talvez o clima não ajuda, mas a soja tomou o lugar. Em alguns estados pode ser cultivado o trigo e depois a soja. No RS a região das Missões e Planalto Médio são as maiores produtoras de trigo, incluindo ainda na última a canola e a cevada. Mas pelo consumo e demanda precisamos importar e geralmente vem da Argentina. O trigo foi o primeiro cereal cultivado, no início os grãos eram triturados entre pedras para resultarem em farinha, depois veio a mó de ampulheta movimentada por animais e escravos, e criados pelos romanos os moinhos, surgiram ainda as rodas hidráulicas e as pás movidas por energia eólica. Mais tarde vieram as maquinas peneiradoras, purificadoras com cilindros movimentados a vapor e após pela energia elétrica.

1º Regimento de Polícia Rural Montada (RPMon): foi criado em 10 de novembro de 1892 sendo a mais antiga unidade de cavalaria da Brigada Militar. A corporação tomou parte de vários combates na época pelo estado, foi só em 1935 que ela passou a atuar em atividades tipo polícia. Em nossa cidade é uma referência na rua Pinto Bandeira e ali com amplo espaço naquela época de campo aberto no bairro Dores foi possível construir um quartel gigantesco, o prédio está ali até hoje e recentemente passou por reformas em sua cobertura. Com um grandioso efetivo, com a cavalaria, oficinas, toda a estrutura para um policiamento eficiente na região. Com o passar do tempo o efetivo foi reduzindo, a tecnologia avançou e com isso sobrou espaço ali para implantar ali em 13 de maio de 1970 a EsFAS que forma hoje também policiais, e quando foi criado só formada sargentos e aperfeiçoamento. Ali está também o Colégio Tiradentes que é uma referência no estado, e onde antigamente era a subsistência hoje está o Comando Regional de Policiamento que abrange várias cidades da região. E seu estádio em frente ao quartel com uma área nobre e um privilégio para os policiais militares que ali atuam, inclusive os do hospital para ser utilizado para prática de esportes. O regimento hoje é integrado com os demais órgãos de segurança da cidade e tem dado bons resultados o serviço prestado. É seu atual comandante Tenente Coronel QOEM Cleberson Braida Bastianello.

Rádio Táxi Universitária: criada em 10 de novembro de 1991. Sempre buscando atendimento a seus associados para que os usuários tenham serviço a contento com modernidade e tecnologia. Evidente que hoje os aplicativos se tornaram um grande instrumento.

Rua Visconde de Ferreira Pinto: passou recentemente por grandes obras e agora está devidamente asfaltada e ali ao lado está a Escola Municipal Dr. Walter Jobim, criada em 10 de novembro de 1972 e é uma referência no bairro Itararé.

Valorize seu cliente: alguém comentou que procurou uma empresa local para executar um serviço, tentou conversar com o proprietário e não conseguiu, por telefone era desligado e não atendia. E o mais grave é que a pessoa esteve na empresa, viu o proprietário e ele se escondeu. Não importa a pauta a ser tratada, mas é uma desconsideração do empreendedor. Esse consumidor que lá esteve pelo fato registrado vai propagar o que lhe aconteceu. É lamentável. E em outros locais segundo o informante que esteve em suas compras o proprietário sempre que está presente conversa com o consumidor, esse vai longe. Vamos valorizar mais o consumidor, pois ele é peça importante para todos os segmentos. Todo profissional liberal ou empresário que não se comunica no mundo moderno não vai avançar.

Eleições municipais: o que não falta em todo o estado são pesquisas. É bom voltar lá atrás e não se deixar influenciar por elas, seja quem for candidato na sua conscientização avalie a competência, o passado e o que poderá fazer pelo futuro. Não se iluda pelas pesquisas e promessas. Precisamos viver a realidade. Esqueça o ‘não quero perder meu voto, vou em quem está na frente’, e acompanhe as orientações da justiça eleitoral sobre como votar.

Feriadão 8 de dezembro: é dia da padroeira do município, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Aqui é feriado prolongado. Vá para Capão da Canoa por cinco dias. Um dormitório para até 4 pessoas. Ligue 55 98407-1000.

Edifício Trentino: acesso pela Vila Medianeira, nas torres que a BK construiu, no 6º andar, com elevador, 3 dormitórios, frente leste e oeste com uma vista espetacular até do pôr-do-sol. Com salão de festas, piscinas para crianças e pracinha. Com garagem. A partir de dezembro aluguel R$ 900 e condomínio em média RR 180 mais IPTU. Ligue 98407-1000.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Rodas e Cia, Bella Trento.