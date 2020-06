Trezena em honra a Santo Antônio

1 de junho de 2020

Neste mês você pode fazer a trezena, devia ter começado ontem, o último dia de maio e terminar dia 12 de junho para no dia 13 participar da Missa. É um pequeno sacrifício e na certa terá recompensa, um dos maiores santos populares do mundo comemora sua data em 13 de junho, um dia após a Festa dos Namorados. (FONTE: do livro de Adelino Gabriel Pilonetto).

DIA 31: ó glorioso Santo Antônio, que foste proclamado Dotor da Igreja, pela tua grande sabedoria de teólogo e pelo incomparável zelo de apóstolo do Evangelho, obtém-nos do Senhor uma fé vigorosa, madura e humildde, e faze com que nossa vida seja coerente com a fé que professamos. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória.

DIA 1º: ó amadíssimo Santo Antônio, que foste ao encontro da irmã morte cantando um hino à Virgem e exclamando: ” Vejo o meu Senho”, pedimos-te de assistir-nos no último dia e de interceder pelas almas dos nossos entes-queridos. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória.

Prece final para todos os dias: Rogai por nós, ó Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos: Ó Deus, que para reconduzir os homens ao caminho da verdade, suscitastes na Igreja a figura de Santo Antônio, incansável pregador do Evangelho, fazei com que também nós, fortalecidos na fé, possamos indicar aos irmãos, mediante a santidade da vida, o caminho da salvação. Amém.