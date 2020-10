Trezena a Medianeira

24 de outubro de 2020

Num formato diferente em outras romarias a imagem visitava as paróquias locais à noite e as comunidades aplaudiam, mas neste ano pela pandemia será diferente. A cerimônia vai acontecer às 20h na Basílica e em cada noite será convidada uma paróquia com número determinado de pessoas para participar da celebração, mas no domingo e durante toda a semana às 6h15 haverá celebração na Basílica e por ser cedo terá espaço para quem lá comparecer e assim será até o próximo sábado.

Gastronomia: domingo risoto e galeto na Medianeira para levar para casa no sistema drive thru, faça a reserva para que a comissão organizadora possa planejar as vendas 3027-5733. E acompanhe pelo nosso site e na edição do dia 5 a programação dos dias 7 e 8 de novembro.

Celebração: no dia 8 às 10h Missa no Altar Monumento transmitida pelas redes sociais e será celebrada pelo bispo de Bagé Dom Cleonir Dalbosco, capuchinho que por muito tempo esteve à frente da Paróquia de Fátima da Presidente Vargas.

Romaria: de fé e devoção, esperamos que nesse ano não compareça o comércio informal em frente ao Santuário. E quanto a caminhada ou as celebrações ninguém está impedido de fazê-las, apenas deve respeitar os decretos e leis e quem costuma ir da Catedral ao Santuário escolha um horário convidativo, menos à noite para não ter surpresas.

Final de semana: estiagem e temperatura elevada que são motivos para as pessoas saírem de casa. Não forme aglomerações em frente aos estabelecimentos e postos de combustíveis, pois eles poderão ser penalizados, tente evitar para não causar transtornos aos empresários. Conscientização e responsabilidade, a noite é bela, é uma cidade, mas o momento atual não permite que isso aconteça.

ONU: Organização das Nações Unidas criada e com sede principal nos Estados Unidos, mas pela importância na Suíça motivado pela 2ª Guerra Mundial, foi criada no país e abrange toda a Europa. E ali também está a sede da Cruz Vermelha. Quem acompanhou a pandemia tem visto o quanto a ONU tem trabalhado e buscado meios para colaborar e resolver e as ações sociais que eles têm praticado e ajudam pelo mundo. É o braço direito da solidariedade. E nesta data é festejada por todos pelo quanto tem feito pelos países e pelo mundo.

