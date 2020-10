Trezena a Medianeira

30 de outubro de 2020

Continuem valorizando a trezena é um momento de reflexão pedirmos o descanso eterno para as milhares de pessoas que nos deixaram e para que a Medianeira interceda pelo conforto às famílias enlutadas. E vamos nos preparar para a próxima semana além do normal pedirmos a intercessão para uma eleição pacífica, cada partido na sua, mas após o pleito todos juntos pelo bem de Santa Maria. Agradecemos as empresas desta página que como fazem anualmente participam em motivar o mundo católico a prestigiar a Romaria Estadual da Medianeira.