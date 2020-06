Travessias urbanas

16 de junho de 2020

Com morosidade, falta de recursos para obras, mas não falta para as eleições e os partidos, assim mesmo com tanto empenho de alguns parlamentares da região aos poucos teremos se Deus quiser em 12 meses a conclusão da duplicação de Camobi até a parte oeste da cidade e com os seus gigantescos viadutos, é lamentável que a 509, a Faixa Velha de Camobi depois de mais de 20 anos conseguiram duplicar 4 km e como aconteceu na 287 governantes, políticos e líderes esqueceram da iluminação e na Faixa Nova esqueceram de incluí-la na possível duplicação da 287 até a Tabaí-Canoas. O impasse está criado porque do Castelinho em diante é uma rodovia estadual, a 509, compete ao DAER dar manutenção ao percurso, lado a lado que tem bens e imóveis o IPTU e mais impostos vêm para o município, é uma situação a ser resolvida como aconteceu com a Avenida João Luiz Pozzobon que o estado passou para o município.

Rodovias federais: compreendem a 158 e a 287, obras em andamento principalmente nos viadutos só que em algumas partes onde foi asfaltado, talvez não entregue oficialmente, com a chuvinha da semana passada apareceram os buracos em um asfalto quase novo, seria ele de pouca durabilidade e má qualidade? Usuários aguardam a fiscalização e o conserto necessário antes da entrega definitiva como aconteceu nesta semana no viaduto da Walter Jobim, nasceu torto e assim permanece, um erro de cálculo, tiveram que escavar no chão para deixar em ordem e recentemente foi refeita a pista de asfalto no viaduto. Mas as obras estão andando, as passarelas também, mas tem muito a ser feito a partir da Walter Jobim até a Ulbra. As previsões são de que o viaduto do trevo da Hélvio Basso deverá ser aberto em dois sentidos em breve faltando apenas a instalação da iluminação pública. Pelo menos vai aliviar o trânsito para quem vai ou vem da parte oeste. A situação é delicada nas laterais, principalmente no sentido Duque-Trevo, trânsito intenso, caminhões pesados e o que não falta são buracos e engarrafamentos. Quando for aberto um dos viadutos nos dois sentidos a lateral que vai permanecer, pois ela é o caminho para ingressar na Hélvio Basso será recomposto o asfalto com durabilidade ou será meia-sola como está agora? Esperamos que seja construída uma pista com durabilidade porque o trânsito continuará intenso. A esperança dos usuários é que os políticos que têm votos em Santa Maria fiquem atentos para conseguir verba para a conclusão desta importante obra que no estado deverá ser a obra do século pelo tamanho dos viadutos e sua extensão. Imaginem num futuro tão próximo pelo crescimento da cidade pela parte sul e uma rodovia com trânsito intenso.