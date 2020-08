Travessia Urbana

17 de agosto de 2020

Desde março as pessoas estão em quarentena seguindo o distanciamento, mas quem tem carro sai com a família fazer um passeio sem contato com outras pessoas, pois, sabemos que não são poucos os que aqui nasceram e residem e nunca tiveram o prazer de acompanhar o crescimento do nosso município. Os mais antigos que não podem dirigir os filhos deveriam levar para conhecer a região de Camobi, a região Oeste, enfim toda a expansão da cidade. E quem vem aqui estudar ou de passagem vai para o local de destino e ao centro e não passa disso. Claro que o que vão ver não são só flores, temos problemas sim, mas as virtudes superam. Nós recordamos há quase 50 anos quando aqui chegamos e falava-se tanto na BR 158 que teve início e depois esteve parada. Quis o destino e a influência política, na linha de frente o Paulo Pimenta e hoje não se fala mais, o quanto economizamos para chegar por essa rodovia até a 290 e lá geralmente o rumo é Rivera, menos agora por causa do dólar. Assim foi com a Santa Maria – São Sepé, subindo a serra, a 287 e tantas outras. E agora precisamos mostrar para as crianças e idosos, ir lá em Camobi na Base Aérea e pela duplicação chegar até a Ulbra para contemplar tudo pronto da rodovia estadual que é a 509 e que deveria ser municipal pela riqueza que acolhe lado a lado, tanto comercial quanto residencial. É lamentável escrever que lá em Camobi que se assemelha a uma cidade do interior a bela avenida Evandro Behr seja estadual, cabe ao estado os investimentos e a prefeitura colhe os impostos municipais às margens da rodovia. Quem puder faça esse trajeto e veja no trevo da Hélvio Basso como vem sendo construído o viaduto e como estão as obras a partir da Walter Jobim. Tempo bom, sol quente, faça um passeio de carro com a família e agradeça ao dom da vida e esta obra que vai marcar no século nossa cidade, se Deus quiser em 2021 esteja concluída e o fator principal é que teremos eleições em 2022 e, além disso, sabemos o quanto ela é útil para chegar ao Boi Morto que vai se tornar o maior centro militar do país, o futuro dirá.