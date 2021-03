Transportadora Brondani

27 de março de 2021

No mercado desde 20 de fevereiro de 1968, com os fundadores Elvino Antonio Brondani e Romano Favarin que com apenas um caminhão-tanque fazia a entrega dos produtos, sem estradas asfaltadas e com a logística da época precária. O tempo passou e Romano Favarin deixou a empresa, tornando-se uma empresa familiar. Paulo Brondani assumiu a empresa e sempre acompanha a modernização e tecnologia com sua moderna frota de caminhões. É presidente do Sindisama, que visa o interesse dos empreendedores desse tipo de transporte. O atendimento pode ser previamente agendado e também conta com o serviço de plantão 24 horas para emergências, o telefone para contato é 3223-1195, fica localizada na Rua Osvaldo Cruz, 1422.