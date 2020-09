17 de setembro de 2020

Um segmento que requer estudos com profundidade e criatividade para poder conter e receber tantos veículos que ocupam os espaços públicos em que a frota aumenta e a rua é a mesma. É comum vermos por toda parte a falta de garagem nos prédios, porque antigamente nem todos os edifícios tinham garagem, era o mínimo construído, pois não havia avanço na aquisição de carros como hoje. Pelo Brasil todo transtornos e preocupações, bem como as leis, toda semana surgem fatos novos nas legislações de trânsito. E as autoescolas atualizando-se dentro da legislação em vigor para bem preparar o profissional e manter a sua estrutura. E quem mais fatura são os governos com as taxas a serem pagas pelo motorista e pelas próprias autoescolas que têm uma responsabilidade elevada em sua empresa, só o fato de manter uma frota atualizada e em condições não deixa de ser uma preocupação. Dia 25 é Dia Nacional do Trânsito, o principal que falta em cada motorista brasileiro é a conscientização e a responsabilidade principalmente nos modernos e potentes caminhões. E como vem sendo divulgado pelo excesso de serviços quantos deles acabam bebendo ou então usando drogas para poder atender o percurso a ser cumprido. Pelo contexto atual é necessário que na educação seja obrigatória uma disciplina sobre trânsito a começar com as crianças no jardim da infância com o meio ambiente, pois eles memorizam e assim vão amadurecendo sobre o quanto que o trânsito requer para os motoristas. Pouco a ser comemorado, inclusive está no parlamento alterações dos pontos da carteira e o prazo ampliado para renovação da mesma. Se o brasileiro fosse mais consciente não precisaria um gasto tão elevado no estado com a segurança das rodovias e a fiscalização, mas é comum encontrarmos condutores sem habilitação e o carro com os impostos atrasados. E sabemos inclusive que a Brigada Militar tem projetos em que os militares vão às escolas orientar as crianças para que amadureçam e tenha consciência e responsabilidade ao conduzir um veículo.