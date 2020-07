Terminou julho

31 de julho de 2020

O mês frio, quente, assustador pela pandemia e o medo quase toma conta da maior parte das pessoas. O número que não respeita as regras é menor do que os que realmente ficam em casa. Ficará na história o julho de 2020 como se sabe era para ser o mês de férias escolares, viagens, turismo, todo mundo se movimentava, imagine o quanto todos os segmentos perderam. Ainda bem que o governo federal encontrou um mecanismo de soltar dinheiro. Nessa semana mesmo todos 800 mil que recorreram ao judiciário por não terem recebido o auxílio emergencial tiveram decisão favorável e agora serão mais de 67 milhões que vão circular pelo país. Contabilizamos prejuízos em todos os segmentos, mas diga sempre muito obrigado pelo dom da vida, por estar aqui e não ter sido atingido por esse mal mundial que fez tantas vítimas. Teremos pela frente o agosto que foi turbulento politicamente no passado, mas geralmente faz frio, com facilidade se consegue contaminações, o que não falta é a gripe e outros males que podem ser um elo de ligação para trazermos para o corpo também o coronavírus. Portanto o importante é suportar o mês que inicia amanhã com paciência, cautela, fique em casa e qualquer sintoma procure atendimento.

Concessão de direito real de uso: a prefeitura semanalmente faz a entrega de matrículas e uma das melhores notícias que os moradores da Nova Santa Marta estão recebendo. Mesmo com suas restrições um dia o imóvel será deles, de direito e de fato, mas podem enquanto isso usar e construir e fazer a sua moradia. Acho que é uma invasão ao lado da Sanga na Hélvio Basso, estão lembrados que uma pessoa dormia por ali, depois criou cachorro, tinha cavalo, cercou e agora tem uma casa, belo exemplo, progrediu, talvez tenha até deixado de pedir na via pública. Assim surgem as favelas, que não retiram e aí vem os impasses. E aqui não poderia ter, onde está o meio ambiente que deixou construir ao lado da sanga, se chove um pouco demais alaga tudo.

Universitários: mais de 50% reprovam as aulas EAD, amadureceram. Concordo com eles, pois perdem o contato com colegas e os bate-papos também. O futuro dirá.

Armas: no estado cresceu 240% o pedido para legalizar uma arma. Pessoas de bem assim procedem, críticas sob a liberdade do comércio de armas, como dos marginais ninguém fala e olha o tipo de arma que eles usam.

Mercado Público da capital: a justiça determinou o cancelamento da licitação bem no final da conclusão desse trabalho glorioso e que o povo teria o Mercado Público a altura do porto-alegrense. E a GARE como está a situação? Pelo menos se sabe pelo site que tem uma Associação de Amigos da GARE, que é anônima. O que existe por trás disso? É para fechar as portas para que outros não participem, evitar que o capital privado vá a frente? Como foi dito, se é uma entidade sem lucros como vão participar da construção? Por amor à camiseta? Tudo para retardar os processos e a gente sofre.

Remédios milagrosos: todos são bons e eficientes até o jeitinho na farmácia ‘não tenho o que está na receita, mas um melhor e mais barato’, e a pessoa compra. E as cápsulas que se vende via TV e fazem milagres. Eu sou curioso e na semana liguei para saber o preço, depois de longa conversa em que o vendedor queria saber de tudo e me deu o valor das parcelas pagáveis em 10 vezes, por isso que algumas mídias abrem espaço para anunciar esse medicamento com valor que não vou citar, mas que assusta o bolso de cada um.

Proibição da música: restaurantes, bares e similares. Proibir o que se o povo não tem saído à noite? Não dá nem para o cachê.

Programa A Cidade: é uma das opções que oferecemos aos nossos anunciantes. Amanhã das 10h às 12h com live ao vivo na Rádio Imembuí. Sempre nossos entrevistados com pautas diferentes de interesse do ouvinte. Aqui estamos há mais de 19 anos e durante a semana para os anunciantes três citações diárias. E no dia 6, quinta-feira, antes do dia dos pais circula a edição impressa. Se você tem para publicar balancetes, editais ou outros tipos de comunicação oficial consulte nossos preços até terça-feira pelo 55 98407-1000. Também no sábado ao vivo, a você que percorre a cidade e tiver algum fato de urgência e importância de interesse coletivo ligue para a Rádio que vamos analisar e divulgar.

– Aluga-se ou vende-se: Sala comercial em condições na Galeria do Comércio de frente para a Venâncio Aires, 1º andar, com 57 m².

– Apartamento de 1 dormitório, na rua Pantaleão e na Vale Machado. A partir de R$ 600,00 com bonificação.

– BR 158 Residencial Duque de Caxias, 3 dormitórios, frente sul e norte, R$ 800,00 com bonificação.

– Residencial Acampamento, 2 dormitórios, R$ 590,00 com bonificação, Bairro Nossa Senhora de Lourdes.

– Rua do Acampamento, 590 em frente a parada de ônibus, 2 dormitórios e dependência, terraço, R$ 1.380,00 com garagem, seminovo.

– Loja e sobreloja com 1.200 m², para qualquer atividade na Rua do Acampamento em frente a parada de ônibus e onde teremos um prédio pelo SESC. Aluguel e reformas negociáveis.

– Capão da Canoa – vende-se ou aluga-se no centro um dormitório de frente mobiliado com garagem, salão de festas e elevador, temporada ou anual 55- 98407-1000

– Rua dos Andradas: 1 dormitório com garagem, de frente. Mobiliado.

– Acampamento, 499: Galeria Guaíba, loja de frente com 78m², a partir de 1º de setembro.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Alugo a loja térrea com 450m² na Acampamento pelo prazo que desejar. Bem como uma sala na Galeria do Comércio no 1º andar de frente para a Venâncio Aires. Ambas para partidos políticos. 55 98407-1000

VENDE-SE: Cruze 2014 completo, único dono. R$ 49 mil. Ligue 55 98407-1000