Terça chuvosa

7 de julho de 2020

Calma, é bom que seja assim sem vento, sem atropelos, assim mesmo quem vai viajar cuide as rodovias, a cerração, o que não faltou ontem foram acidentes inclusive com três vítimas em Cruz Alta. O comércio abre às 11h e fecha às 17h. fique em casa e só saia para as compras necessárias. Mas eles estão soltos, numa loja na Acampamento deu pânico ontem à tarde, os assaltantes estão com total liberdade. Uma loja do porte da Quero Quero com tantos funcionários e tanto movimento só um assaltante entrou e levou o dinheiro. E na Vila Medianeira um jovem foi detido e na sua casa tinha 10kg de maconha. Com tanto auxílio-emergencial e com a riqueza que Santa Maria tem em receber mensalmente o funcionalismo público, obras que geram emprego e dinheiro, o governo já pagou o 13º aos aposentados, o que querem mais? Neste mês que é o mês do amigo, mais uma vez a você que anda em sentido contrário medite e pense, quando partir, como será recebido lá em cima por tudo o que fez por aqui. Precisamos de paz, preocupação dos empresários é com os empregos, pagamento das contas e alguns não dão a mínima importância. Sempre agradeça a Deus pelo dom da vida e por ter um local para trabalhar. Vamos mudar e reinventar, sempre tem um caminho, você só deve saber escolher.

Jornal A Cidade: prepara sua edição que finalizamos amanhã ao meio-dia e vai circular na quinta-feira, dia 9, ainda tem tempo para você publicar o seu edital e o seu balanço com preços convidativos.

Obras: com chuva, mais uma vez evite sair de carro ou a pé, só para as compras necessárias e tenha muita cautela, pois alguns motoristas não tem prática e em dia de chuva é muito perigoso.

Coronavírus: é assustador o aumento de internações na grande Porto Alegre. A Desinservice lançou a higienização e agora a todo instante pessoas preparadas percorrem as ruas para limpar e proteger o cidadão.

Formaturas via internet: a UFSM disponibilizou, devem ser realizadas, mas dá para imaginar os prejuízos causados ao centro de eventos, a gastronomia, enfim a formatura com feste envolve inúmeros serviços. Lamentavelmente vai acontecer em breve tudo via internet.