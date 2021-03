22 de março de 2021

Natural de Pirapó, Adilson Lenz Diel desembarcou em Santa Maria em 1997 pensando no futuro e nos estudos dos filhos. Era representante comercial na época, diferente dos dias atuais era tudo presencialmente, sem a utilização de internet ou telefone, no ano de 2000 optou por abrir uma loja de tecidos, malhas, acessórios e decorações, a “Sucessu’s”. Atualmente a procura pelo tecido em metro foi reduzindo e diversas lojas do segmento acabaram fechando, mas a Sucessu’s se manteve e é referência regional no segmento. O proprietário defende que o tecido em metro nunca sai de moda, diversas pessoas ainda utilizam desse produto para a confecção de roupas. Vá até a loja na Rua Pinheiro Machado, 2412 ou ligue 3223-1565 ou 99961-2484.