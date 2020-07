Solidariedade

8 de julho de 2020

Vamos ser humildes e focados no ciclone bomba que atingiu a região norte do estado e ontem a região da Serra e Porto Alegre. Pessoas estão isoladas, rodovias danificadas, conheço o Rio das Antas no meio dos morros perto de Bento Gonçalves, mas 9 metros de altura é muita água. Também conheço Passo Fundo a Marau (minha terra), o rio é fraco, mas agora foi o suficiente para bloquear a rodovia. Vamos pedir a proteção divina para as famílias que foram atingidas e aqui vamos rezar e agradecer pela chuva recebida sem os temporais. É o momento de refletir sobre o coronavírus e sobre o que vem acontecendo em termos de temporais, nem assim impede a ganância neste Brasil afora em que pessoas sem precisar receberam o auxílio-emergencial. E o ganho do jeitinho brasileiro na compra de materiais necessários para os hospitais. Em uma mensagem recente, Dom Orlando, arcebispo de Aparecida, disse que ‘não desviem o dinheiro dos hospitais ele é para a estrutura e para salvar vidas’. Só para lembrar a todos nós que daqui levamos um caixão, e dependendo da causa mortis hoje nem velório teremos e nem despedidas. Chegou o momento de mudar e convido mais uma vez para sábado dia 11, às 20h30, sintonize a Rádio Imembuí e após me ligue 55 98407-1000.

Chuva: bem-vinda, lamento em ter visto ontem e hoje crianças que aparentavam 10 a 12 anos sempre nas esquinas abordando motoristas e pedindo dinheiro. Onde estão os pais? Onde está o conselho tutelar e o Ministério Público e outros órgãos para determinar e saber o porque eles estão naqueles locais. E com esse trabalho se a criança não for preparada é o caminho para que os experientes adultos os preparem para outras atividades.

Jornal A Cidade circula amanhã: como sempre nossa pauta é positiva, não criticamos, levantamos questões como fizemos acima e sempre valorizamos o trabalho, a produção e aqueles que prestam relevantes serviços à cidade que nos acolhe.