Solidariedade

15 de julho de 2020

Momento é difícil de um modo geral. O investidor e comerciante padece com suas vendas. Imagine a noite santa-mariense em que as pessoas ficam em casa e a tele-entrega funciona muito bem, mas como manter a empresa. Constatamos nos finais de semana campanhas solidárias e o que não falta são doadores. Temos certeza que muitas pessoas não poderiam ajudar tanto, mas fazem um esforço e com pouco ou bastante o povo colabora. Imagine o quanto precisam as regiões atingidas pelos vendavais. Sabemos que tem verba federal para esses casos, mas a burocracia é longa e leva no mínimo um ano, se não fosse o voluntariado em colaborar, como seria? E o santa-mariense é solidário. Amanhã no Largo Santo Padre Pio a Associação que pertence a Paróquia de Fátima vai promover ao ar livre um dia de oficinas, orações e acima de tudo um brechó. Não será venda e sim traga e leve, havendo um controle na troca. Junto ao busto que em breve será reinaugurado por ter sido restaurado recentemente. Não falta acessos pela Presidente Vargas ou pela Professor Teixeira, de uma ou outra forma colabore até às 16h.

Datas: hoje marca no calendário o Dia do Homem, durante o ano temos o dia da mulher, dia das mães, dos pais e nessa data podemos avaliar a importância do homem no contexto em todos os segmentos e que vem perdendo espaço, pois a mulher já conquistou também em todos os segmentos o seu lugar. Aguardem as próximas eleições, se o povo for consciente a virada que teremos.

Não fique doente: primeiro o atendimento particular tem valores elevadíssimos. Os planos de saúde com a campanha Fique em casa agora é mais fácil de conquistar espaço, o que assusta o paciente é a receita médica e o valor dos medicamentos, por isso que muitas pessoas vão ao médico e não compram remédios. Para onde vamos?

Nova Società: a jornalista Grasi Lopes com muita criatividade está circulando sua revista que valoriza os segmentos locais.

Travessia urbana: tendo verba federal mesmo lentamente constata-se o serviço, final de semana com chuva, frio e serração lá estava a empreiteira executando o serviço. Mas é bom consertar a lateral que vem da Duque de Caxias até a Hélvio Basso e que seja construído um asfalto com resistência, pois vai ser o caminho permanente para essa avenida. No momento é só ficar 30 minutos ali para comprovar o intenso trânsito pesado rumo a Rio Grande fruto da riqueza do agronegócio, mas para tanto precisamos ter boas estradas.