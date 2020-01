Solicitou serviço? Vá buscar.

16 de janeiro de 2020

Equipamentos aguardam o dono na Sercimaq

A SerciMaq que é uma empresa que tem mais de 5 anos, mas não falta conhecimento na execução do serviço, quando se falar em recuperação de máquinas e equipamentos para interior, como bombas para poços artesianos, que causam muitos transtornos neste período e outros tipos de motores. Como se sabe hoje tudo é descartável, muitas vezes pelo uso excessivo danifica com facilidade, a Sercimaq está em condições dentro do possível de consertar seu equipamento, porém muitas vezes as pessoas não planejam e levam para o conserto sem buscar. Portanto, colabore com a empresa, o estoque no aguardo é muito grande, mas também aqui o consumidor encontra equipamentos novos focados em serviço doméstico ou profissional.