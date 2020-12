8 de dezembro de 2020

Pela nossa Constituição Brasileira de 1988 os parlamentares visaram defender o povo concedendo constitucionalmente mais direitos do que deveres. Por ser um maior número talvez e onde é mais fácil de obter o voto e aí estamos diante de uma realidade em que pessoas de bem se perguntam até quando? Chegaram a formar no país facções criminosas que dominam presídios. Quais são os deveres de um condenado dentro de uma cela? No dia 8 comemora-se o Dia da Justiça, ela é importante, mesmo que morosa como no Brasil. Dependendo do caso tem processos no aguardo da sentença há mais de 20 anos, como ficam as partes? O cidadão tem o dever de pagar os impostos, o que é justo pelo que produz, quais são os seus direitos? Inclusive no dia 30 de cada mês, quem paga, é debitado em conta o Imposto de Renda, antes de pagar o colaborador. Muitas vezes o poder público não paga os fornecedores, está sempre em déficit, mas cobra e não perdoa as multas. Chegaram a criar um caixa único em Brasília em que toda arrecadação de impostos vai para lá e de lá é feita a divisão, num país democrático os interesses políticos estão acima dos interesses da sociedade. É tudo uma questão de gestão. Há poucos dias o ministro sugeriu uma nova Constituição, levantaram-se os que buscam só direitos e poucos deveres, contrários a iniciativa e não se falou mais. Com tanta tecnologia as mudanças em mais de 30 anos comportariam ao país uma nova carta. Mas não é tão fácil assim, mexer é perigoso e desconfortável para alguns. Quantas crianças sem famílias estão em abrigos esperando alguém que lhe dê um lar, mas a morosidade da justiça na concessão é longa e demorada. Talvez seja pelos encaminhamentos necessários. O réu e o suspeito têm direito a defesa e até passar todas as instâncias entram no esquecimento ou pelo acúmulo se julga os casos mais urgentes concedendo ao infrator o direito que a lei lhe faculta, dependendo do caso tinha que ser mais rápido.

Dia da Justiça: é dia 8 de dezembro, que seja a data refletida por todos aqueles operadores do direito que têm a nobre missão de julgar casos embaraçosos, mas deve haver uma sentença. E que seja rápida. No caso da corrupção, principalmente agora na pandemia deveria ser rigorosamente rápida, mas o possível infrator tem o direito de usufruir do que a lei lhe concede. Cada um tire suas conclusões nesse dia 8 de dezembro sobre a importância da justiça, mas tem que haver uma nova legislação adequada ao tempo atual.

Em Santa Maria: o Loteamento Bela Vista, assim está legalizado na Prefeitura Municipal para nós é o bairro da Justiça pelo quanto concentra ali em poderes estaduais e federais. Poucas cidades em nosso estado em um só local têm tantos órgãos públicos igual ao bairro Dores. Já abordamos essa pauta que pela importância do que se encontra ali dentro em patrimônio de documentos poderia se um condomínio fechado e aos finais de semana não ter acesso para evitar transtorno e aborrecimentos. Dá para imaginar alguns processos ali existentes e que envolvem milhões, outros de condenações, mas os juristas brasileiros, os legisladores, deveriam motivar uma nova carta com mais igualdade para ambas as partes e mais agilidade no andamento dos processos. E dada a tecnologia presente, quantos setores estão ociosos hoje porque a máquina faz tudo, mas muitas vezes o cargo está ocupado ou vago. Nesse feriado municipal sempre busque junto ao padroeiro dos advogados, Santo Ivo, a proteção para que conceda direitos e deveres a quem busca no judiciário os seus direitos.