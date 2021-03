Sislimpa Sistemas de Limpeza e Higiene

22 de março de 2021

A empresa é jovem, criada pelo Fabiano Pozobon, há mais de 15 anos, que acompanhou sempre a tecnologia e a evolução, além da necessidade do mercado, sempre buscou marcas conhecidas e de qualidade para que o consumidor se sinta satisfeito. Nem eles imaginaram que em tão pouco tempo teriam conquistado a credibilidade pelo que comercializam e pela assistência que prestam, ultrapassando as fronteiras municipais hoje com representações e atendimento na metade do estado. Sempre com as novidades que o setor de limpeza e manutenção requerem, com aparelhagem moderna, prática e econômica, além de uma gama de opções para cada segmento. Estabelecido na BR-287, 6000, bem em frente ao posto. Consulte ou solicite a visita de um representante 3212-7700.