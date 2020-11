Sislimpa sistemas de higiene

18 de novembro de 2020

São mais de 15 anos que o Fabiano Pozobon investe nesta empresa, na sua estrutura e no acompanhamento tecnológico, mas com seus técnicos atentos tanto no país como no exterior tudo o que é mais moderno em material e equipamentos para facilitar e modernizar o setor comercial. Neste ano não teve eventos, prejuízos para a empresa, mas com sua criatividade ele partiu para investir mais no atendimento de hospitais e na parte da saúde de modo geral, inclusive nos estabelecimentos, o que não falta para a empresa é novidades em material moderno e equipamentos. O principal é que a empresa nasceu e continua aqui e hoje tem representantes em mais de 250 municípios. E no dia 18 desse mês comemora seus 16 anos. A esposa do Fabiano, Rejane que é jornalista também comemora aniversário na mesma data. A empresa localiza-se na Faixa Nova da 287,na região de Camobi ligue 3212-7700.

Santo Pio de Pietrelcina: anualmente no terceiro domingo de novembro é celebrada a festa com missa e almoço no Cerro Comprido em Faxinal do Soturno, neste ano em vários momentos não tivemos a missa no segundo e terceiro domingo de cada mês. Até o presente algumas vezes aconteceram e agora está agendado não a festa e nem o almoço, mas uma missa no dia 22 de novembro às 15h possivelmente em frente a Ermida, porque a capela é pequena para acolher todas as pessoas que celebram este santo que tem uma brilhante história e que previu quem seria o futuro papa, que foi João Paulo II. Nos acompanhe pelas redes sociais, mas com tempo bom a missa vai acontecer, aproveite para fazer um passeio pela Quarta Colônia.

