18 de setembro de 2020

Uma data importante nesta sexta-feira ensolarada em Santa Maria só esperamos que as pessoas respeitem os decretos, pois já passamos das 50 vítimas. Sabemos o quanto é difícil ficar em casa, manter o distanciamento do convívio social só focados nas redes sociais que inclusive prejudicam a juventude, principalmente os que estão estudando remotamente. Sabemos que todos nós precisamos exercitar a voz, conversar ou alguém acha que nos meios de comunicação as pessoas não fazem treinamentos para rádio, jornal e TV. Discursos geralmente, diferente do passado, não são mais de improviso e tudo é lido pela falta de exercícios. Portanto, neste final de semana temos a esperança de na segunda-feira voltarmos a bandeira laranja e que damos encaminhamento para a volta às aulas ou dar por encerrado o ano letivo, porque a bagunça é muito grande. Concordo com os professores sobre a falta de estrutura dos colégios para adotar o sistema pretendido. Já que não tem aulas presenciais os pais devem falar às crianças sobre o quanto são importantes os símbolos nacionais. Evidente que o mais conhecido é a Bandeira Nacional e o Hino da mesma fora, já que chegamos ao Dia do Gaúcho vamos ouvir o Hino Riograndense, a música dos pampas e o quanto é bela a mensagem ali produzida. Temos ainda as Armas e o Selo Nacional, mas o principal deveria acontecer hoje nas repartições públicas e comércio por toda parte com a exposição da Bandeira Nacional, o quanto significa a valorização de amor pela Pátria. No dia 7 de Setembro em quantas vilas eu vi a bandeira tremulando no alto das casas e no alto da CACISM ela está 24 horas. E quero aqui citar dois amigos, o Gaspar e a Ceura Miotto, que ela está preparando um livro com a história do seu pai Pedro Fernandes da Silveira, vereador por mais de 20 anos no tempo em que o cargo era gratuito, uma bela história em um livro que vem pela frente. Além das orquídeas, as flores em frente à sua casa que contempla o Parque Itaimbé, lá na sacada está a Bandeira do Brasil, como são poucas assim expostas quando avistamos uma de imediato olhamos.

ASSUFSM: foi criada em 18 de setembro de 1973, é a Associação Beneficente dos Servidores da UFSM.

Calçadão: que novela, previsto para o dia 15 o reinício das obras e nada à vista. Vamos combinar, engavetar o projeto, esperar a nova gestão, terceirizar o espaço para uso empresarial com locais para eventos gastronômicos e a cobertura a moda de Gramado. É preciso conversar com os proprietários dos imóveis para serem parceiros e a prefeitura só vai aprovar os projetos e acompanhar o que será feito. Economia municipal, riqueza e grandeza para o centro da cidade. Não faltarão pessoas interessadas para assumir o projeto, e que os recursos em haver pelas obrigações empresariais sejam transferidos para outro investimento. Agora não aceitem que apareça uma associação como a da GARE, que pouco se sabe sobre ela, sua experiência no empreendedorismo e qual o objetivo de aproveitar o espaço num todo e não só os escombros lá existentes, é muito estranho e ainda bem que pessoas visionárias buscaram na justiça esclarecimentos.

Doces na Medianeira: já estão à venda cucas feitas no dia pelas senhoras da comunidade e doces artesanais. Além de degustar a qualidade as pessoas estarão colaborando com a estrutura do Santuário.

Detentores de cargos: é lamentável ver as desavenças via mídia, procure dialogar com entendimento antes de vazar. Por exemplo, agora os colégios militares queriam iniciar as aulas e o governador ameaçou que se for descumprido o decreto vai para a justiça. Não é assim que se constrói um bom relacionamento. Os colégios já cancelaram as aulas. O diálogo, a negociação e o entendimento sempre existiram dentro do parlamento para aprovar projetos, vejam quanto o governador batalha agora pela aprovação da reforma tributária, até mídia forte vem fazendo e quem vota são só 55 deputados. Depois reclama que não tem dinheiro. Portanto, o diálogo e o entendimento criam respeito entre tudo e todos e como se sabe a imprensa precisa de matéria para poder se manter principalmente se forem negativas que cativam leitores, ouvintes e telespectadores, é só acompanhar e refletir sobre isso sempre lembrando que o coronavírus veio para pôr limites em tudo e em todos.