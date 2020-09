Sicredi Região Centro RS/MG

25 de setembro de 2020

O cooperativismo é uma das melhores formas de trabalho conjunto com diretoria, ética e transparência todos os associados têm a ganhar com isso porque os investimentos e aplicações sempre retornam em benefício da produção. O Sicredi hoje é uma marca no Brasil pela forma como conduz a gestão em cada localidade sempre valorizando o associado e o cliente. E nossa cidade é a sede da Região Centro que abrange vários municípios e o que sempre se destaca é o atendimento, o avanço tecnológico e os produtos sempre úteis aos associados e clientes. Mas também a logística e estrutura das agências modernas e práticas e a equipe preparada para produzir a contento. A sede da diretoria da Região Centro é na Hélvio Basso e seu presidente é Pedro Ubiraci Ferreira que com os demais integrantes da diretoria e colaboradores, e no dia 25 estará comemorando seu aniversário e na certa vai para sua cidade natal Caçapava do Sul.