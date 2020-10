Sicredi Região Centro: 106 anos

27 de outubro de 2020

Com a riqueza que possuímos em terras para plantio e um povo que cultiva toda a sorte de produtos a tecnologia chegou e avançou e um grande aliado da produtividade que começou no interior é o cooperativismo, forte e atuante e como diz o Sicredi ‘gente que coopera cresce’, que neste mês comemora um ano de abertura de sua primeira agência em Belo Horizonte. Basta darmos uma olhada na região central, quantas cooperativas encontramos e o principal é a prosperidade de cada uma e o quanto elas ajudam os produtores que se sentem seguros porque sabem que têm um aliado para fortalecer seu empreendedorismo. Na foto acima o Conselho de Administração.

Sicredi 106 anos: é a região centro RS/MG, mas vamos reportar 27 de outubro de 1914 em que foi criado aqui na Boca do Monte o Banco Econômico e de Crédito Deutscher Volksverien que também é conhecido como Associação Popular Alemã e a partir desta data uma longa trajetória de alterações, investimentos, trabalho, dedicação, criação de produtos para os associados e nesse país quem não conhece hoje a Sicredi. E a região central com suas agências modernas, práticas, equipes qualificadas e treinadas e uma gama de produtos para o associado. São 106 anos de cooperativismo local. O presidente da Região Centro RS/MG Pedro Ferreira, seu vice Renato Marin e demais integrantes da diretoria. É gratificante escrever sobre uma cooperativa que obtenha êxito a exemplo do Sicredi que todo o dinheiro ali movimentado vem beneficiar a produção de um modo geral. A sede fica na Avenida Hélvio Basso.

Diretor Executivo, Luiz Alberto Machado Lopes e Diretora de Operações Simone Nunes Bopp

Aniversário: ontem foi do Luciano Saccol e hoje de sua mãe Terezinha Saccol, esposa do Lauri, tem seis irmãs sendo ela empresária e as outras religiosas. E também hoje 27 Ircon Vey proprietário da Autoelétrica Medianeira.

Comando de Policiamento Regional: em 26 de outubro de 1974 foi instalado em Santa Maria e chamava-se CPA/2 e agora Comando Regional de Polícia Ostensiva – Região Central CRPO/Central, dezenas de cidades da região central são subordinadas ao CRPO e sua sede fica na Euclides da Cunha com a Pinto Bandeira.

