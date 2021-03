Sicredi Centro RS/MG

30 de março de 2021

Com uma estrutura criada ao longo da sua existência sempre modernizando e se adequando a realidade atual. Quem conhece suas agencias principalmente em Santa Maria sabe que são práticas e modernas, inclusive a das Dores e a da Rio Branco é uma parceria que tem a finalidade principal da solidariedade e do bem comum que ela se propõe a realizar. Mas além disso, o Sicredi mantém uma equipe altamente qualificada e treinada para bem atender ao associado e aos clientes. Tão bem que foi contemplado pela direção geral para atuar em Belo Horizonte/MG onde já contabiliza várias agências, é um presente a Santa Maria. E até o dia 5 de abril estão acontecendo as assembleias por sistema remoto. O voto do associado é importante para que o conselho e a direção geral possam levar adiante as sugestões. Se não tiver como votar compareça a agência para tirar suas dúvidas. A Região Centro RS/MG tem como presidente Pedro Ferreira e seu vice Renato Marin, com apoio do Betão.