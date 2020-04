Sexta-feira Santa

10 de abril de 2020

Também chamada de Sexta-feira da Paixão ocorre anualmente antes do domingo de Páscoa e é a data em que os cristãos relembram a crucificação e a morte no Calvário de Jesus Cristo. O silêncio, o jejum e a oração devem marcar este momento. Ao contrário do que muitos pensam, a Paixão não deve ser vivida em clima de luto, mas de profundo respeito e meditação diante da morte do Senhor, que, ao morrer, foi vitorioso e trouxe a salvação para todos, ressurgindo para a vida eterna. Os fiéis da Igreja Católica fazem algum tipo de penitência com jejum e abstinência de carne ou de qualquer ato de prazer mundano. As procissões da Via Sacra – caminho que Cristo percorreu ao carregar a cruz antes de morrer – são um dos rituais mais conhecidos. Alguns devotos também beijam seus crucifixos em sinal de respeito e agradecimento a Jesus por ter se sacrificado pelo bem da humanidade. Às 15h, no Santuário da Medianeira haverá cerimônia da Paixão do Senhor, mas sem a presença do povo, o horário marca quando Jesus foi morto, três partes fazem parte da cerimônia a liturgia da Palavra, a adoração da cruz e a comunhão eucarística.

Churrascaria Tertúlia: mais um restaurante que está comercializando marmitex ou vianda ao meio-dia com todos os tipos de assados. Temos então uma churrascaria que vai vender seu produto, até domingo dia de Páscoa. Para ter tranquilidade e garantia ligue e reserve para buscar, 55 3222-0330.

Tele-entrega: a Sercimaq tem um atendimento para assistência de todo equipamento profissional e doméstico. Ligue 3225-2137. A Sislimpa Sistemas de Higiene e Equipamentos e material 3212-7700. Desinservice, o mosquito da dengue está por aí e o coronavírus também, agende o serviço 3028-6888. Casa do EPI especializada em equipamentos de proteção individual e coletiva, tele-entrega pelo 3225-3000. Labivida laboratório de análises clínicas, sempre tem um perto de você inclusive na região central. Auto Mecânica Mânfio, serviços de urgência é só agendar 3211-2045. Auto Ivo Multimarcas, peças pelo 3221-4579.

Gastronomia, tele-entrega ou marmitex no local: Casa do Pastel 3218-1088. Vera Cruz 3222-0606. Ravanello Restaurante 3307-1589. Churrasquinho Gaudério 3286-3410. Churrasquito 3025-5445, Pizza You 3229-2217 e Ponto da Dieta 3222-1030, a Churrascaria Tertúlia também pelo 55 3222-0330. Churrascarias: a Bovinu’s e a Estancia do Minuano continuam fechadas aguardando o que vai acontecer até o final de semana, mas o mercado Estrela na Duque de Caxias e o Bella Vista Supermercado tem tudo o que você precisa para a semana santa. E não faltam pela cidade o peixe vivo que é da produção local.

Obrigado, senhor

Nasceste em casa humilde, cresceste com muito amor. És a esperança do mundo, Tu és o Salvador, filho de José e Maria. Quando chega o fim do dia, obrigado, Senhor.

APOIO: Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Agafarma Camobi, Beltrame Casa Completa, Sibrama, Aguativa, Móveis de Gramado Benetti, Redemac Potrich, Tiane Jóias, SM Fibras, Royal Plaza Shopping, Santa Catarina Transportes, Mecânica Medianeira, Vigilare, Madeireira Cerrito.