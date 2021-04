Sexta-feira Santa

2 de abril de 2021

É a sexta-feira que ocorre antes do domingo de Páscoa e nesse dia os cristãos relembram o dia em que Jesus Cristo morreu crucificado. Também é conhecida como Sexta-feira da Paixão, porque no latim paixão significa sofrimento. Por uma lei de 1995 a data é feriado nacional, mesmo sendo uma comemoração móvel ela acontece no fim da Quaresma. É aconselhável que os fiéis façam algum tipo de penitência, como jejum e abstinência de carne, por isso, a tradição da semana do peixe que é o alimento mais consumido na data. Também são realizadas procissões e a reconstituição da Via Sacra, caminho que Cristo percorreu ao carregar a cruz antes de morrer. Neste ano, o parque segue fechado em função da pandemia, por isso, faça suas orações em casa.

Celebração: como acontece todos os anos às 15h haverá celebração na Basílica.

Nossa Senhora do Desterro: daqui surgiu o nome de Florianópolis que a partir de 1894 a ilha mudou de nome de Desterro para Florianópolis.

Oração a Nossa Senhora do Desterro

Ó Bem Aventurada Virgem Maria, Mãe do Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do Mundo, Rainha do Céu e da terra, advogada dos pecadores, auxiliadora dos cristãos, protetora dos pobres, consoladora dos tristes, amparo dos órfãos e viúvas, alivio das almas que penam, socorro dos aflitos, desterradora das indigências, das calamidades, dos inimigos corporais e espirituais, da morte cruel, dos tormentos eternos, de todo bicho e animal peçonhento, dos maus pensamentos, dos sonhos pavorosos, das cenas terríveis e visões espantosas, do rigor do dia do juízo final, das pragas, dos incêndios, desastres, bruxarias e maldições, dos malfeitores, ladrões, assaltantes e assassinos.

Minha amada Mãe, eu prostrado agora aos vossos pés, com piedosíssimas lágrimas, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por vosso intermédio imploro perdão a Deus infinitamente Bom. Rogai a vosso Divino Filho Jesus, por nossas famílias, para que ele desterre de nossas vidas todos estes males, nos dê o perdão de nossos pecados, e nos enriqueça com sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com vosso Manto maternal, ó divina estrela dos montes. Desterrai de nós todos ao males e maldições. Afugentai de nós a peste e os desassossegos. Possamos, por vosso intermédio, obter de Deus a cura de todas as doenças, encontrar as portas do Céu abertas, e convosco ser felizes por toda a eternidade. Amém. Nossa Senhora do Desterro, rogai por nós que recorremos a Vós.

