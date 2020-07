Sexta-feira de contabilizações

10 de julho de 2020

É sexta-feira, o estado contabiliza o crescimento do número de pessoas com sintomas do coronavírus, preocupações com os hospitais e as lotações, e ainda amenizando e calculando os prejuízos com o ciclone bomba e o extratropical. É o momento de refletir que o julho e o agosto têm como características frio rigoroso e consequentemente traz as doenças provocadas pela umidade, pela chuva e pelo frio. Neste ano então devem ser redobrados os cuidados para evitar problemas maiores, manter o distanciamento, encontrar maneiras para se entreter em casa. Constatamos a preocupação do governador e dos prefeitos pelo bem de todos e enquanto não oficializarem a vacina viveremos essa intranquilidade, motivo maior para ficarmos recolhidos. Esteja conosco amanhã às 20h30 através da Rádio Imembuí 101.9, reserve 60 minutos de paz para repensar seu dia-a-dia e sempre focado nas ações positivas e ao mesmo tempo rezar para todos aqueles que partiram até sem despedida causando tristeza e deixando recordações pelo quanto fizeram na sua passagem por aqui.

Ventiladores: com motor para grandes ambientes produz ventilação fria, mas são econômicos. Para ter uma ideia forneciam ventilação em uma boate que tinha espaço para mil pessoas. Barbada ideal para clubes, igrejas, salões de festa ou local de trabalho mesmo, pode evitar a instalação do ar condicionado. Ligue 55 98407-1000.

Pizza artesanal: montada pelos jovens universitários Felipe e Manuela. O pedido deve ser até as 16h. Ouça amanhã o Programa A Cidade na Rádio Imembuí das 10h às 12h, acompanhe a entrevista e faça seu pedido para participar da promoção. Siga o perfil @mafeculinariacriativa e fique por dentro do cardápio. Faça seu pedido pelo 55 99716-4165 ou 5599188-9060.

Nossa Senhora de Lourdes: a data é festejada em 11 de fevereiro, mas em Santa Maria onde está a Gruta ao lado da Paróquia da Ressurreição sempre no final de maio acontece a festa e as celebrações. No entanto, mensalmente dia 11 foi criada a Procissão Luminosa no bairro do mesmo nome, nesse sábado será enriquecida através da parceria com a Rádio Imembuí e o padre Bertilo Morsch, pároco da Paróquia, que vai celebrar a missa às 20h30 com orações pela intercessão de Nossa Senhora aos enfermos, aos idosos e para marcarmos o dia 20 de julho que é o Dia do Amigo. Sabemos que a amizade une as pessoas, constrói o bem e a solidariedade, vamos seguir as normas do momento, fique em casa e onde você estiver com o rádio ou pelo celular via internet você pode rezar conosco, acompanhe a celebração ela é neste momento de suma importância e nós teremos o privilégio de marcar o dia do amigo, mas principalmente de fazer a transmissão no dia da procissão luminosa. O nosso agradecimento ao padre Bertilo por ter aceito o convite colocando à disposição a Paróquia e à direção da Rádio através do Alcides Zappe por permitir a transmissão pela Imembuí e o Diego Fachini que produz e apresenta um programa das 19h às 24h, Estação 101.9 com músicas antigas e que abriu espaço para a transmissão. Qualquer dúvida ligue para 55 98407-1000