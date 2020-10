Sexta-feira, 2 de outubro

2 de outubro de 2020

Em Santa Maria contabilizamos 71 vítimas pela pandemia, um momento para refletirmos, com tanta informação pública devemos fazer a nossa parte, usar a máscara que agora é lei, manter o distanciamento e ficar em casa dentro do possível. Nesse ritmo caminhamos para a bandeira vermelha. E é salutar em ver o comércio e todas as atividades funcionando e controlando os acessos, comercializando, vem pela frente o dia da criança, o empresário depende do consumidor com saúde, disposição e vida. Vamos manter a conscientização, pois tudo passará. Até nós estamos aqui de passagem e quando menos esperamos somos convocados. Nada levaremos. O que dizem os que ficam é ‘foi um cara bom’ e ali tudo se apaga. A temperatura agradável, muito quente ontem, medo de temporais, a previsão é de chuva até segunda-feira, o que é motivo para permanecer em casa. Colabore e fique atento às promessas dos candidatos que não faltarão as frases ‘saúde, educação, segurança e trabalho’. Ainda bem que são poucos candidatos a prefeito, mas tem cidades que são dezenas e felizes aqueles pequenos municípios que em comum acordo só terão um candidato.

Jornal A Cidade: estamos preparando a edição para o dia 8, véspera do feriadão e convidamos os candidatos que queiram publicar a sua foto dentro dos padrões legais para que consultem nossos valores porque alguém vai arquivar em sua casa e a vantagem do jornal impresso é que vai também para a página no site e o candidato ganha visibilidade gratuita. Até dia 6 estamos com espaços abertos para os candidatos e aos que escolhem só as redes sociais tem seus motivos para isso, pois assim o eleitor não tem instrumento para lhe fazer cobranças do que prometeu e não fez. Amanhã das 10h às 12h ouça o Programa A Cidade na Imembuí, é a valorização que nós pautamos ao setor empresarial em todos os segmentos.

Final de semana: se vai as compras em Rivera ou na fronteira tome cuidado, as abordagens estão permanentes e o que tem sido apreendido de contrabando em dólar e dinheiro é assustador. O crime organizado não tem medo, ele enfrenta mesmo. Foi detido no Uruguai um filho de assaltante de bancos que mantinha uma plantação de maconha numa casa naquele país. Mas por aqui também cuide ao andar nas ruas pois os assaltos acontecem a toda hora. E a moda agora é por maconha na erva-mate e ainda bem que a pandemia determina cada um com sua cuia e bomba.

No calendário religioso: hoje é dia dos anjos. Que o anjo da guarda proteja a todos nós do mal que tanto somos perseguidos, mas acima de tudo interceda pelas crianças pobres e ricas. De modo geral o anjo da guarda os proteja.

Trevo da rótula: tempo bom amanhã e domingo está planejada a colocação das vigas. Quem puder evitar transitar na parte sul, na 392 e arredores pois vai encontrar engarrafamentos. Todo o transito que vem de São Sepé está previsto atravessar o bairro Dom Antonio Reis, pobre asfalto que recentemente foi feito. Ou seja, não será permitido da Hélvio Basso por baixo do viaduto. Fique atento às mídias que anunciarão como será.

