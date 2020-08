Sexta-feira, 14 de agosto

14 de agosto de 2020

O Jornal A Cidade está circulando hoje e agora possivelmente só dia 17 de setembro. Tudo depende do momento atual, nada podemos planejar a longo prazo. A insegurança poderá trazer surpresas, no entanto o empreendedorismo na criminalidade segue seu ritmo e pelo que constatamos reduziu ataques a banco, a droga, roubo de carros, contrabando que é um crime silencioso e leva tempo para ser descoberto e assim encerramos essa semana em que nenhum dia a mídia ficou sem informações da parte criminal. Não faltou contrabando e comércio de drogas por todo o estado, e o mais grave é o envolvimento de jovens, uma juventude que está sendo induzida pelo ganho fácil, sem trabalho, transportam, assaltam e prestam conta aos líderes das facções. Na semana lá no Rio a mídia mostrou onde ficava o tribunal do crime. Lá se reúnem executores designados e como será a aplicação da pena para a futura vítima. Espero que o fique em casa desde março as famílias tenham conversado com os filhos e por sua vez estes tenham ouvido os conselhos dos mais idosos e dos pais. E a juventude deve estudar, trabalhar e cada vítima deve procurar o motivo que envolveu no crime e porque ele foi executado. O crime é um vício igual o cigarro, a bebida, o jogo e outros males que prejudicam a saúde. Mais um final de semana pela frente, fique em casa, mantenha o distanciamento, já que estamos na semana da família agradeça a Deus pela família que você tem e procure cultivar amizades porque as construídas por interesses e inclusive financeiros e comerciais têm vida curta. E cada um procure sempre o melhor para si. Nos acompanhe amanhã das 10h ao meio-dia pela Rádio Imembuí ou pela live no Facebook da Rádio. E as confusões no estado em termos de decretos e leis, leia, ouça e analise, deixe que as autoridades decidam o que fazer.