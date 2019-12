Sexta-feira 13

13 de dezembro de 2019

Para o mundo católico e devotos hoje lembramos Santa Luzia, protetora da nossa visão, o quanto é um sentido necessário para o nosso cotidiano. Quem puder deve rezar para todos aqueles que tiveram problemas de nascença ou acidentes.

Santa Maria em obras

Final de ano com o tempo ajudando e a prefeitura não perde tempo, ataca em todos os segmentos da cidade como no desentupimento da rede de esgoto, recuperação das ruas, poda das árvores e eventos de final de ano que enaltecem a cidade, como natal no centro para contemplar as multidões.

Esta é uma das tantas obras que acontecem pela cidade neste dia de hoje.

Investir nas crianças

O músico Sérgio Rosa foi iluminado quando elegeu este projeto para que as crianças aprendam a tocar gaita, foi um show na Praça Saldanha Marinho durante a semana, além do encaminhamento e do futuro destes pequenos.

O futuro é por aqui

A escola é o necessário, mas outras atividades preenchem o dia das crianças. O projeto PROERD da Brigada Militar e da Prefeitura foca na prevenção das drogas e violência, tivemos inúmeras formaturas pela cidade neste ano, é o melhor investimento que uma comunidade pode aplaudir sempre preparando a criança para o amanhã.

Formatura do PROERD no Colégio Coração de Maria.



IPVA

Sem investir na mídia o Piratini ganha espaço, é necessária a explicação, a partir do dia 17 está a disposição para quem quiser pagar com o desconto de 5%, vale a pena? Cada proprietário deve fazer sua leitura. Diz no programa que pagará o IPVA e mais as taxas, bem como o DPVAT que é o seguro obrigatório. Me perdoem os leitores, foi ditada uma Medida provisória que a partir do dia 1º seria extinto este seguro, é bom que o estado explique. Para a prefeitura é bom que seja agora, se o governo pagar o município tem participação, mesmo que seja apenas a metade é uma receita considerável. No dia 20 estará a disposição nos meios digitais da prefeitura o IPTU.