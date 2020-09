Setembro dos desfiles

3 de setembro de 2020

Foi no passado, neste ano uma trégua em todos os setores de eventos da cidade. Assim quis a vida, a pandemia que mostrou que tudo tem seus limites, sejam políticos, institucionais ou particulares. Uma surpresa total para quem tinha planejado, a cidade está sempre preparada para acolher todo tipo de acontecimento até o ensino foi à distância e agora continua até março. É um setembro para refletir, como era gracioso ver no dia 7 a Avenida Medianeira repleta de autoridades, militares, empresas, setor educacional e a banda passava contemplando os presentes. Nada teremos segunda-feira e da mesma forma no dia 20 de setembro em que não veremos os gaúchos com seus cavalos, indumentária, o churrasco no caminhão e as festas nos CTG’s com suas danças. É a mudança, mas graças a Secretaria de Cultura e Lazer do município, pela secretaria Rose Carneiro, teremos a partir de amanhã a Tertúlia Nativista via redes sociais. Já contempla a cultura e as tradições gaúchas, pois nesse mês não serão poucas as pessoas que mesmo sem eventos vão andar pela cidade pilchadas no padrão gaúcho fortalecendo e enriquecendo a cultura dos pampas. E como seria bom que em 2021 a rede escolar criasse um uniforme especial para os colégios, ou seja, a indumentária gaúcha. Os pais já têm um custo obrigatório na compra de uniformes na rede particular, mas seria uma forma de não só manter as tradições aqui como a campanha deste ano ‘Gaúcho sem fronteiras’, por onde a gente anda alguém sabe das nossas tradições. Portanto nesse feriado, a partir de amanhã busque nas redes sociais a revelação dos talentos que estarão se apresentando. E para quem vai viajar cuide nas rodovias porque o radar móvel está sempre de prontidão, se você não sabe onde estão só toma conhecimento quando a multa chega. Luiz Carlos Borges fará uma apresentação na Tertúlia, conhecido por aqui onde residiu por muitos anos e com um talento inigualável de gaúcho de Santo Ângelo.

Jornal A Cidade COMUNICADO: hoje deveria ter jornal, mas pela conjuntura atual só vamos circular no dia 17 de setembro. Planeje sua veiculação de balanços, editais e outras publicações legais. Consulte os valores, mas nos acompanhe aqui em nossa página diária e no sábado das 10h às 12h ao vivo e com live na Rádio Imembuí.

Valorização: viaje a passeio pelo feriadão, mas reserve as compras aqui para prestigiar o que é nosso e de Santa Maria. E na parte gastronômica presencial em alguns locais ou tele-entrega, sempre evitando aglomerações e preservando a saúde acima de tudo.

Criminalidade: até ontem Santa Maria registrou três homicídios, sem contar o quanto a droga entrou na cidade e pessoas foram detidas com o produto, por toda parte pelo ganho fácil e pouco trabalho quantos jovens perdem a vida. Eles não ouvem pessoas de bem só quem induz à criminalidade, precisamos mudar, mas de que maneira?

Tratamentos: não fique ligado só na pandemia, é importante, mas quem tem qualquer tipo de outro sintoma como, por exemplo, coração, pressão, diabetes, doenças crônicas não deve abandonar seu médico. E os pais levem as crianças como de costume ao seu pediatra, isso se chama prevenção.

Auxílio-emergencial: alguém não gostou na conjuntura política atual, mas quem vai receber bateu palmas já tem garantido até dezembro R$ 300 mensais.

Dever cívico: no Brasil o voto é obrigatório, de 16 a 18 opcional, e dos 18 aos 70 é obrigatório. A campanha é intensa, não pelas eleições, e sim buscando voluntários para ser mesário. Com o quadro político atual alguém vota porque precisa, imagine ser mesário. É só ir ao médico com sintomas de gripe e tirar um atestado.

Dr. Turi, 2060: aluga-se casa para inúmeras atividades como, por exemplo, clínica de saúde, clínica geriátrica ou outras atividades comerciais. Venha conhecer o local em frente ao portão do Centenário com 280m². Ligue 55 98407-1000.

Tá na Hora: é o espaço que conquistou os ouvintes da 101.9 Rádio Imembuí, um trio experiente e qualificado. Comanda o André Campos, o varejador de notícias o repórter, Renato Oliveira e o Carlinhos. A bagagem dos três no final da tarde a sintonia é total pela versatilidade da apresentação e as informações instantâneas.

Acampamento, 590: frente a parada de ônibus, aluga-se sobreloja 10 salas com divisórias e um salão para auditório até 100 pessoas. Venha conhecer o local, mas agende pelo 55 98407-1000.

