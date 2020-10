Servidor público e INSS

29 de outubro de 2020

É a conjuntura nacional em vários segmentos faltam planejamentos e as assessorias são mal escolhidas. Vamos recapitular, terça-feira o governo federal não sei de onde partiu, transferiu o feriado dos servidores do INSS de quarta para sexta-feira, e na quarta com expediente normal só que não tinha agendamento. E quem havia agendado para a sexta-feira, inclusive as perícias médicas ansiosamente esperadas por quem precisa foi dito que deveriam ser remarcadas. No final da quarta-feira, novidades, o INSS vai atender amanhã o que estava agendado e o ponto facultativo para os colaboradores federais ficou para o dia 23 de novembro. Precisa folga, depois de oito meses sem atendimento presencial? Aposentados e pacientes sofrem.

Cemitérios: a prefeitura local autorizou a abertura a partir de sábado com restrições, cada um deve cuidar de si, da sua saída e olhar para a Romaria a Medianeira com seu lema ‘Vida eu te quero!’. Cada um de nós sabe o que fazer, como viver, escolher aonde ir e administrar a contento sua vida, não esperamos só o poder público, vamos manter o distanciamento, vá para o restaurante, para o bar, permaneça o tempo necessário, prestigie a gastronomia, mas sem aquele almoço descansado dando espaço para outros porque a rede gastronômica reduziu o espaço e certas pessoas são impacientes e não tem tempo de esperar. Ou opte pela tele entrega. E nos cemitérios pela manhã a preferência é dos idosos, não deixe para a segunda-feira, antecipe. O seu pensamento e sua oração terão o mesmo valor. Olhem para a Europa onde está voltando o coronavírus com agressividade. Estamos quase passando e ainda tem o verão pela frente, esperança na volta triunfal de tudo, mas precisamos colaborar. Faça a sua parte.

AVC: hoje é o dia mundial de prevenção ao Acidente Vascular Cerebral. Segundo estatísticas as pessoas devem evitar o álcool, o cigarro, as drogas, o estresse e outros fatores. E chame atenção pelo quanto ele atinge pessoas no Brasil, o principal é administrar a sua vida em todos os sentidos, faça o que quiser, mas pensando sempre no quanto é importante a sua vida que vem respaldada por outros fatores.

Jornal A Cidade: circula dia 5. Convidamos os candidatos locais para valorizar a mídia impressa, pessoas costumam ver a foto e lembrar-se do candidato, isso pode contribuir na sua campanha. E se a amizade for forte eles recortam o santinho e guardam como recordação. Até o dia 2 estaremos recebendo candidatos interessados a publicarem dentro do espaço legal com preços convidativos as suas fotos. E não fiquem só nas redes sociais, o jornal faz arquivo e história. Venha pessoalmente ou mande seu representante. E Programa A Cidade neste sábado das 10h às 12h, ao vivo, esteja conosco na Rádio Imembuí, com entrevistas de lideranças locais de interesse da coletividade.

Feriadão: essa temperatura convida para as pessoas irem para o litoral que está preparado, não como no dia 12, agora está mesmo. Pacote de 1 dormitório com garagem no centro de Capão da Canoa, com 5 pernoites, tudo incluído condomínio e luz R$ 1.000,00. Feche hoje ou amanhã no máximo e pelas previsões não vai chover no final de semana, não mande mensagem ligue 55 98407-1000.

Consulta Popular: Você já conhece, anualmente os municípios preparam prioridades ouvindo a comunidade e o eleitor deve votar até o dia 3, deste voto resulta verba pública para sua cidade. mesmo no feriado via internet através do site www.consultapopular.rs.gov.br com seu título eleitoral voto pois é importante. Lembre que no passado a prioridade era o interior e a verba veio para o produtor agradecer. E neste ano as prioridades são três: Fomento e organização das atividades de fruticultura e olericultura; estimular a agroindustrialização da produção regional e; 3 estruturar a governança regional. Se não souber peça ajuda dos mais jovens. E nesse sábado no Programa A Cidade, Caio Jordão, do Corede vai explicar como é a votação e os benefícios para a região. Lembre-se é só até o dia 3.

