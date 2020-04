Serviços e negócios

24 de abril de 2020

Moto Suzuki, 2008, 125 YES, único dono. R$ 2.990.

Gastronomia: inúmeros estabelecimentos abriram no fim de semana, não foi como o esperado. Constata-se a preocupação dos consumidores. Já registramos novidades e criatividade entre eles a Bella Trento, já alguns existentes com tele-entrega e o Restaurante Estância do Minuano lançou a tele-entrega da marmita que vai beneficiar principalmente empresas de vulto e na região sul, na 392 que não são poucas, é só agendar e fazer o pedido que de imediato será entregue e aos domingos todo tipo de assado para almoçar lá ou levar para casa, também com tele-entrega consulte reserva pelo 999844323.

Serviço e não emprego: estamos cadastrando interessados para contato publicitário para o Jornal A Cidade, para o nosso site e nosso espaço na Rádio Imembuí aos sábados. Pessoa dinâmica que conheça a cidade. Salário fixo e mais comissões com produtividade. Tratar pessoalmente na sede do Jornal.

Imóvel sempre é um bom investimento: para quem consegue comprar e ter um aumento na sua receita através do aluguel. Sempre encontramos bons negócios, procure quem você conhece pela credibilidade e pelo trabalho que fez. Bom negócio em imóvel tem que ser bom para as duas partes, nunca facilite pagar sem a documentação, exija as escrituras ou tenha assessoria de quem sabe. Atuamos no mercado há 43 anos, temos conteúdo para satisfazer ambas as partes. Barbada hoje Apartamento na General Neto, 2 dormitórios com garagem R$ 265 mil, desocupado, ao lado do Corinthians. Em Itaara um terreno com 514m² por R$ 170 mil em frente ao Sicredi. Ligue 55 98407-1000