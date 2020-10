18 de outubro de 2020

A empresa ainda é uma criança, muito jovem, mas o que não falta é qualidade desta empresa familiar, lá estão o Sergio que é o diretor, sua esposa Helena, a Cintia sua filha que comemora aniversário hoje, junto de seu esposo Pavão e sua filha. Imagine o churrasco que vai ter no sítio da família Sarturi, pois eles são muito ligados ao tradicionalismo, ao Piá do Sul e com um aniversário no domingo, o que você pode esperar. Mais uma vez o Sérgio solicita aqueles que deixaram equipamentos para conserto que retirem para ceder espaço para outros.