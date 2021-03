25 de março de 2021

Uma empresa jovem, mas com qualificação profissional para bem atender o consumidor, sempre com promoções em evidência. Quem tem um sítio no interior deve manter equipamentos para cuidar do seu espaço. Hoje tudo é moderno e com facilidade acontecem os sinistros, para isso o Sérgio Sarturi, a Helena sua esposa e a Cíntia sua filha, além da equipe de profissionais estão sempre atentos para bem servir o consumidor. Localizada na Avenida Walter Jobim, 120, quase no trevo. Ligue 55 3225-2137 ou chame pelo WhatsApp 55 99638-3113. E neste dia a Helena comemora seu aniversário, mas nesse ano sem festa. A foto de arquivo mostra a equipe de colaboradores que junto com a direção sempre faz o máximo para atender bem o consumidor.